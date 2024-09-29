شكرا لقرائتكم خبر عن بريتش بتروليم وأدنوك الدولية تخططان لمشروع استكشاف الغاز الطبيعي فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقى إخطارا يفيد اعتزام كل من شركة بريتش بتروليوم اكسبلوريشن اوبريتينغ، "شركة تابعة مملوكة بطريق غير مباشر لشركة بريتش بتروليوم بى.ال.سى (BP p.l.c) "بريتيش بتروليوم"، وشركة ادنوك الدولية المحدودة (ADNOC International Limited) تأسيس مشروع مشترك والذى سيمتلك بعض حقوق شركة بريتش بتروليوم فى عقود الامتياز الخاصة بالغاز الطبيعى فى مصر "الأصول المستهدفة".

ومن المقرر أن يعمل هذا المشروع المشترك من خلال عقود الامتياز التى سيحصل عليها بعد إتمام الصفقة، فى استكشاف واستخراج وبيع الغاز الطبيعى والمكثفات التى تنتجها الحقول المعنية فى مصر.

وتعمل بريتش بتروليوم فى مصر فى أنشطة استكشاف واستخراج وبيع الغاز الطبيعى والمكثفات وبيع زيوت التشحيم، بينما تعمل شركة ادنوك الدولية المحدودة فى بيع زيوت التشحيم، الكبريت، زيت الغاز/ الديزل، البنزين، وقود الطائرات، زيت الوقود وقود السيارات وتقديم الخدمات المرافقة، بالإضافة إلى بيع اليوريا، الأمونيا، البولى إيثيلين، البولى البروبلين.

وحاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" وفقا للتعديلات القانونية التى أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اعتبارًا من الأول من يونيو الماضى، وذلك فى إطار سريان التعديلات القانونية التى أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

وتلقى جهاز حماية المنافسة نحو 28 إخطارا للاندماج والاستحواذ منذ بدء سريان اختصاصه بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية فى الأول من يونيه الماضى وحتى الآن.