شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مستجدات تطبيق نظام تخطيط الموارد "ERP" بشركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 05:00 ص

يعد نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" فى الشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، من أهم المشروعات التى يوليها المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، اهتماما كبيرا لسرعة انجازها وتطبيقها فى الشركات القابضة والتابعة بنا يساهم فى تحقيق التحول الرقمي بشكل كامل.. تعرف على التفاصيل فى 6 معلومات.



1- يتم تطبيق المشروع فى 6 شركات قابضة تابعة للوزارة وشركاتها التابعة.

2- يتم استخدام نظام " ساب" فى 3 شركات ونظام ميكروسوفت فى 3 شركات قابضة.

3- تحرص الوزارة على تحسين أساليب الإدارة ونظم العمل وميكنتها وتعزيز الحوكمة، وتطبيق منظومة "ERP".

4- المنظومة تسهم فى سرعة وسهولة تدفق البيانات وربط العمليات والأنشطة على منصة واحدة.

5- تتيح إدارة الأعمال بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

6- التطبيق الامثل يتطلب الاهتمام بعملية التدريب، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء الشركات القابضة والتابعة لعمليات التنفيذ للتعجيل بتطبيق المشروع وتحقيق المستهدفات المرجوة.