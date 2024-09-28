شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تحديث موقع المصلحة الإلكترونى لتيسير سُبل التصفح وتقديم خدمة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها www.eta.gov.eg خاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة، لافتة إلى أنه تم تحديث الموقع بإتاحة 62 إتفاقية تجنب إزدواج ضريبى باللغتين العربية والإنجليزية وقعتها الدولة مع العديد من الدول، ليس هذا فحسب بل أيضا يتم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية، وأية تعليمات أخرى بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب .

وأوضحت دور الإتفاقيات الثنائية بين الدول التى تسعى في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها ( دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى و تبادل المعلومات الضريبية وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية.

وجديرا بالذكر أن الإطلاع على اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الأخرى من خلال هذا الرابط

https://www.eta.gov.eg/ar/content/atfaqyat-thnayyt

وأضافت أن تحديث الموقع الالكتروني للمصلحة يرتكز على تيسير سُبل التصفح الإلكترونى، والحصول على المعلومات، والخدمات المقدمة من المصلحة، وأنه في إطار هذا التيسير فلقد تمت إتاحة إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية من خلال إدخال سنة الإصدار، أو الموضوع أو رقم التعليمات .

وأكدت "رشا عبد العال" على حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم خدمة مميزة للممولين وكافة المتعاملين معها ، ورفع درجات الرضا لديهم عن المصلحة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية فور صدورها .

وفى نفس السياق أوضحت أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم خدمات الاستعلام والتي يستطيع من خلالها الممول معرفة بيانات إنضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أومنظومة الإيصال الإلكتروني أومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات وغيرها وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم ، كما يقدم الموقع الالكتروني أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي تقدم للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أي منظومة الكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح الموقع الإلكتروني للمصلحة النماذج الضريبية وهي نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيًا وملء محتواها، ثم يقوم بتقديمها إلكترونيًا من خلال البوابة دون الحاجة الى الذهاب إلى المأمورية، وأيضا يتيح الموقع بوابة الممول الإلكترونية.