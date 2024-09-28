شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: أبوقير للأسمدة ركيزة في تلبية احتياجات السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استراتيجية العمل المؤسسي المحترف التي تتبعها إدارة شركة ابوقير للأسمدة وينفذها العاملون بكفاءة لتعظيم القدرات الإنتاجية ودمج التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الانتاجية والربحية وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم البعد البيئي والإنتاج الأخضر بما سيكون له دور قوي في دعم واستمرار مسيرة الشركة الإنتاجية لعقود قادمة و فتح آفاق اوسع للتصدير الخارجي، خاصة أن الشركة تمثل ركيزة في تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الأسمدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى دورها الهام كذلك في مجال التصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع الجمعية العامة للشركة في مقرها بالأسكندرية برئاسة المهندس عابد عزالرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024 بحضور أعضاء الجمعية العامة و ممثلي المساهمين بالشركة.

وأثنى المهندس كريم بدوي علي المجهودات المبذولة من ادارة شركة ابوقير للأسمدة وجميع العاملين بها لخفض الانبعاثات الكربونية من عمليات الشركة حفاظاً علي البيئة ومراعاة للأجيال القادمة ، لافتاً إلي اهمية البعد الاقتصادي أيضا لهذا التوجه في جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج ، كما اكد أهميته البالغة في فتح آفاق اوسع للتصدير للخارج والتوافق مع متطلبات التصنيع الاخضر للتصدير الي السوق الأوروبي وفقا لقانون CBAM ، كما أشاد الوزير باهتمام ابوقير للأسمدة بالاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة لترشيد الاستهلاك والحفاظ علي الموارد و تحقيق الوفر الاقتصادى.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ الدائم علي بيئة عمل آمنة للعاملين الذين يعدون الكنز الحقيقي الشركة و سر نجاحها و ضرورة الاهتمام بملاحظات السلامة للحد من المخاطر مشدداً علي اهمية رفع الوعي المستمر للعاملين بتنفيذ إجراءات السلامة وتضافر مجهودات الجميع في هذا المجال.

وأكد أن تنوع العنصر البشري بالشركة و دمج الخبرات الكبيرة والمتوسطة والشابة له دور إيجابي في نجاح الشركة ، وأشاد بتوجهها لمراعاة التنوع من خلال تعظيم دور المرآة في عمليات الشركة .

وفي مستهل كلمته رحب المهندس عابد عز الرجال رئيس الشركة بأعضاء الجمعية من حملة الأسهم وتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على الدعم الدائم، كما وجه التحية والإمتنان لإدارة الشركة السابقين على دورهم وبصمتهم في تاريخ الشركة ، مهنئاً جميع العاملين بالشركة على النتائج التي تم تحقيقها خلال العام المالي 2023/2024 على الرغم من كل التحديات.

وخلال عرض نتائج أعمال الشركة اوضح المهندس عابد عزالرجال رئيس شركة ابوقير للأسمدة أنه تواكبا مع الأحتفال بمرور 45 عام على إنشاء مصانع الشركة والتي تعتبر قلاع صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر، حرصت إدارة الشركة والعاملين بها على وضع خطط مدروسة ومعدة جيدا لمواجهة التحديات و التى من أهمها استمرارية تشغيل المصانع باقصى طاقة انتاجية واتباع سياسة الاحلال و التجديد وإقامة مشروعات جديدة والبحث عن أسواق أخرى.

وخلال العام المالي 2023/2024 تم تشغيل مصانع الشركة نحو 8.85 مليون ساعة عمل بدون اصابات كما تم إجراء عمرة جسيمة لأقدم مصانع الشركة وهو مصنع ابوقير 1 والذي تم تشغيله عام 1979، وبالتوازي نجحت الشركة في تحقيق الخطة الانتاجية للمصانع من الاسمدة الصلبة بنسبة زيادة قدرها 9% عما هو مخطط كما تم تحقيق الخطة التسويقية لمنتجات الشركة بزيادة قدرها 5% عما هو مخطط.

وعلى الصعيد المالي، تم تحقيق اجمالى إيراد يقدر بـنحو 28.87 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة ب 28.59 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زياده قدرها 57% عما هو مخطط وزيادة 1% عن العام السابق.

وتم تحقيق صافي ربح قدره 13.48 مليار جنيه بعد الضرائب خلال العام الحالي مقارنة بـ 14.02 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 126% عما هو مخطط وبانخفاض 4% عن العام السابق.

مع تحمل الشركة لضرائب قدرها 3,6 مليار جنيه وبذلك بلغ إجمالي ما يؤول للدولة نحو 4.4 مليار جنيه (ضرائب وجمارك ومساهمة تكافلية).

وأشار المهندس عابد عز الرجال، إلى دور الشركة الرائد في المساهمة في تأمين الأمن الغذائي المصري من خلال توفير نحو 17.49 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لــوزارة الزراعــة وإستصلاح الأراضي بسعر التكلفة علاوة علي تصدير كمية من الأسمدة المختلفة لاكثر من 31 دولة حول العالم وتوفير حصيلة دولارية من الصادرات.

ولفت رئيس أبوقير للأسمدة، إلى أن القيمة السوقية للشركة في البورصة المصرية بلغت نحو 77.67 مليار جنيه في أقفال جلسة 26 سبتمبر 2024.

وتحتل الشركة المركز الثاني طبقا لتصنيف الشركات المقيدة في البورصة المصرية من حيث رأس المال السوقي لقطاع الموارد الأساسية.

واستكمالا لسجل النجاحات التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2023/2024، حصدت أبوقير للأسمدة جائزة أفضل الشركات أداءً بالبورصة المصرية لعام 2023 في فعاليات الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل كما تم تصنيف الشركة في المرتبة التاسعة لأفضل 50 شركة مصرية لعام 2024 طبقا لتصنيف مجلة فوربس العالمية، مما يؤكد كفاءة نموذج أعمال الشركة الفريد وتطبيقها لأعلى مباديء الحوكمة والشفافية.

وأشار المهندس عابد عز الرجال، إلى أن إدارة الشركة تولي إهتماما كبيرا بمشروعات وبرامج الاحلال والتجديد لإستعادة شباب المصانع والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمه، حيث تم خلال العام المالي 2023/2024 تنفيذ عمرة مصنع أبوقير (1) بنجاح و عمل عمرة كاملة لتنك تخزين الأمونيا وإنشاء برج تبريد جديد للمصنع إضافة إلي مفاعل كامل لمصنع الأمونيا وتحديث نظام التحكم والفصل والإنذار (DCS) وعدد من الأعمال الإنشائية بالمصنع.

وتنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نحو أهمية مواكبة التحول نحو الأخضر، فتعتبرشركة أبوقير للأسمدة رائدة في مجال خفض الأنبعاثات منذ إنشاءها حيث قامت الشركة ببيع شهادات الكربون منذ عام 2006 كما تمتلك حاليا نحو 3 مليون شهادة وبأحتساب كمية خفض الإنبعاثات الكربونية الطوعي التي حققتها الشركة ، فبلغ ما يزيد عن 1.4 مليون طن سنويا خفض فعلي وتخطط الشركة حاليا نحو الوصول إلي 3 مليون طن خفض سنوي للإنبعاثات.

وعلى صعيد المشروعات الأستثمارية المستقبلية، فتحرص الشركة على مواكبة التطورات العالمية ، حيث تم التفكير مبكرا في تحويل مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية إلي مشروع أخضر متكامل يهدف إلي أستخدام الطاقة المتجددة من خلال أستخدام الهيدروجين الأخضر بدلا من الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا الخضراء ومعالجه المياه وإعاده استخدامها بالكامل ZLD ومراعاة أستخدام كيماويات تشغيل صديقة للبيئة.

و يهدف المشروع لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يومياً، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يومياً، وسيقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وتبلغ نسبة مساهمة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نحو 45% والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.

وبالتوازي جاري العمل بنفس الفلسفة في المصانع القائمة في الشركة من خلال عمل إحلال جزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين كما يتم دراسة البدائل الخاصة بنطاق الاعمال الجديد لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا ابوقير 3 وخفض الانبعاثات وجاري مراسلة الشركات مانحة الرخصة.

هذا وقد صادقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2023/2024 كما وافقت على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 7.5 جنيه للسهم علي ثلاث دفعات.

شارك في الجمعية العامة المهندس هاني ضاحي وزير النقل الاسبق وعضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و الجيولوجي علاء البطل وكيل اول وزارة البترول والمحاسب عماد الدين مصطفي رئيس القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، وممثلي المساهمين في رأسمال الشركة شركات الفا اوريكس ليمتد والسعودية المصرية للاستثمار وبنك ناصر .

كما حرص المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي القيام بجولة في منطقة مصانع ابوقير للأسمدة يرافقه المهندس عابد عزالرجال رئيس الشركة و قيادات قطاع البترول و شركة ابوقير للاسمدة وممثلي المساهمين بالشركة ، حيث زار الوزير غرفة التحكم الرئيسية في مصنع ابوقير -1 و وأشاد الوزير بما رآه من اهتمام فعلي في الشركة بالإستثمار في إدخال النظم الرقمية و التكنولوجيات المتطورة لرفع الكفاءة والاستدامة والتشغيل الاقتصادي الأمثل والآمن .

واستمع الوزير الي شرح من المهندس عابد عزالرجال حول التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لإدارة العملية الإنتاجية بمصانع الشركة والأنظمة والحلول الرقمية الذكية التي تربط كافة قطاعات الشركة ومصانعها بما في إدارة الأصول بالشكل الأمثل ودعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة ورفع الكفاءة التشغيلية للمصانع للوصول لأفضل النتائج ، موضحاً أن إدخال التكنولوجيا الحديثة ساهم في استدامة وكفاءة تشغيل مصانع ابوقير بأعلي معدلات الأداء الإنتاجي و التي تعمل منذ مايقرب من نصف قرن .

كما حرص الوزير على إدارة حوار مع فريق العمل بغرفة التحكم حول سير العمل موجهاً الشكر لهم علي مايبذلونه من مجهودات كبيرة.