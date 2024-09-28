شكرا لقرائتكم خبر عن العقارات تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات بقيمة 5.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة، بقيمة 5.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 896.7 مليون ورقة، بقيمة 3.2 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 138 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 32.7 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 499.9 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 518.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 139.4 مليون ورقة منفذة بقيمة مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 436.6 مليون ورقة منفذة بقيمة مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع مواد البناء بحجم تداول 103 ملايين ورقة منفذة بقيمة 912.5 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 83.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 882.9 مليون جنيه.

وحل قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 44.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 116.4 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 12.5 مليون ورقة بقيمة 8.7 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.