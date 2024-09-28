شكرا لقرائتكم خبر عن مطاحن مصر الوسطى: تسجيل 30 موقعًا من أراضى الشركة وجارى إضافة 5 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مطاحن مصر الوسطى، إنه تم الانتهاء من تسجيل أو صدور حكم بصحة ونفاذ عقد بيع عدد 30 موقعًا من إجمالي مواقع الشركة البالغ عددها 49 موقعًا، مضيفًا أنه جارى اتخاذ إجراءات تسجيل عدد 5 مواقع منها موقعين بقطاع أسيوط (مطحن حنا عوض، ومطحن ديروط)، وموقع واحد بقطاع الفيوم، وعدد 14 موقعًا جاري استكمال المستندات الخاصة بهم، وتم تسجيل المبنى الإداري للمركز الرئيسي للشركة.

جاء ذلك ردًا على تقرير مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى المنتهية في 30 يونيو عام 2024، والذي تضمن ملاحظة بعدم تسجيل وتقنين بعض عقارات وأراضي الشركة، وهي تمثل قيمة مساحات أراضي آلت إلى الشركة وأراضي مخصصة ولم تستكمل إجراءات ملكيتها، وكذلك أراضي يد غير مدرجة في سجلات الشركة.

وأوضحت الشركة، موقف أصولها المتوقفة عن العمل، وهي مصنع المكرونة، وتم الإعلان عن طرح مزاد علني لبيع آلات ومعدات المصنع منفصلة يوم 18 سبتمبر، ومطحن الحمراء وتم عرضه للتأجير أكثر من مرة ولم يتم تأجيره وجاري دراسة كيفية استغلاله، والأراضي بساحل سليم وديروط بأسيوط، وسيتم إدراجهم لمشروعات الاستثمار العقاري مستقبلًا بعد تسجيلهما، كما سيتم دراسة كيفية استغلالهما بعد انتهاء إجراءات التسجيل، ومطحن عبد اللطيف ويتم استخدام جزء منه كورشة سيارات ومخزن لقطع الغيار، أما باقي المواقع جاري دراسة الاستغلال الأمثل لها.

جاء ذلك ردًا على تضمن التقرير أصولًا ثابتة بلغت 20.428 مليون جنيه تمثل التكلفة الدفترية مباني وآلات صومعة بني مزار بقطاع المنيا والمتوقفة لتعرضها لحادث انهيار لعدد 2 خلية بتاريخ 7 أغسطس عام 2019، كما تضمنت الأصول الثابتة أصولًا متوقفة أخرى منذ عدة أعوام بلغت تكلفتها الدفترية 25.243 مليون جنيه ومنها بعض المطاحن ومصنع المكرونة مما يتطلب دراسة مدى جدوى اضمحلال في القيمة وتأثير القيمة المالية بنتيجة الدراسة.

وأضافت الشركة، أنه تم الانتهاء من تسعير الأصناف الراكدة، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، وجاري تحديد تاريخ لإقامة مزاد لبيع الأصناف الراكدة والبطيئة، مشيرة إلى أنه سبق طرح مزاد علني لبيع أجولة الخيش المستعملة أكثر من دوره وتم مفاوضة المتزايدين والأمر معروض على مجلس الإدارة للموافقة على البيع.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة مراقب الحسابات الخارجي بأن مخزون شركة مطاحن مصر الوسطى تضمن مخزون رواكد وفقًا لبيانات الشركة بلغت نحو 876 ألف جنيه، كما تضمن المخزون نحو 2.9 مليون جنيه قيمة أجولة خيش متقادمة منذ عام 2017، ولم تقم الشركة بدراسة الاضمحلال في قيمة الرواكد وتأثير القوائم المالية بنتيجة الدراسة.