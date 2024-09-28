شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في أسبوع.. ارتفاع الأسعار محليًا ومخاوف عالمية بسبب التوترات السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم الذهب أسبوعه على ارتفاع، إذ واصلت أسعار الذهب في السعودية الصعود، خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 320.41 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 293.71 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى، 280.36 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 240.31 ريال.

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 186.91 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية، 160.20 ريال.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9965 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 2243 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 320.407 ألف ريال.



الذهب الملاذ الآمن



عالميًا، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عاد الذهب ليصبح الملاذ الآمن الأول للمستثمرين الباحثين عن الحماية من التقلبات الاقتصادية والسياسية. حيث شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ليصل إلى 2670 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بحالة القلق العالمي من الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفق موقع "ياهو فاينانس" العالمي.



توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار الذهب للارتفاع

يتوقع المحللون أن يستمر الذهب في الصعود خلال الأسابيع المقبلة، ويقدورن وصوله إلى 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2025، في حالة استمرار عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط. مع استمرار التوترات وزيادة احتمالية نشوب صراع موسع، كما قد يصل سعر الأونصة إلى مستويات تتجاوز 2700 دولار في المدى القصير قبل نهاية العام الجاري. ويعتقد البعض أن الذهب سيظل يستفيد من الاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى المخاوف المستمرة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



لماذا يعتبر الذهب من أفضل الملاذات الآمنة؟

يُعد الذهب أحد الأصول التي تميل قيمتها إلى الارتفاع في أوقات الأزمات، حيث يُنظر إليه كوسيلة للحفاظ على الثروة في ظل التقلبات المالية والسياسية.

وتاريخيًا، عندما تتصاعد التوترات أو تزداد المخاطر الاقتصادية والسياسية، يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. في الوقت الحالي، تدفع التوترات في الشرق الأوسط الأسواق العالمية نحو اتخاذ مواقف أكثر حذرًا، مما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

استمرار توترات الشرق الأوسط

في ظل عدم وجود بوادر للتهدئة، من المتوقع أن يستمر الذهب في جذب انتباه المستثمرين.

وإذا تفاقمت الأوضاع أكثر، فقد نشهد قفزات أكبر في أسعار الذهب، مما يجعله فرصة استثمارية رئيسية في الفترات المضطربة القادمة.

ويقول المحللون إنه مع تزايد الطلب على الذهب وسط التوترات السياسية، أصبح من الضروري متابعة التطورات العالمية وتأثيرها على الأسواق، إذ يمكن للأحداث الجيوسياسية الكبرى أن تغير المشهد الاستثماري بشكل ملحوظ.