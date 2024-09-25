شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 25-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والسويدي إليكتريك، ومصر للأسواق الحرة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 31 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.9 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.14%، والعرب على 5.84%، واستحوذت المؤسسات على 29.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 216 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، 116.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8126 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة.

وصعدت أسهم 132 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 1127 سهم، 5.8 مليون سهم، 6367 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 500 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ومصر بني سويف للأسمنت، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، عدد 65.3 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 3414 سهمًا، 350 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي، باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1500 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 5 آلاف سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 400 ألف سهم، والثالثة 300 ألف سهم.



أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن شراء المساهم ياسين إبراهيم لطفي منصور، عدد 73.7 مليون سهم بسعر 10.49 جنيه بقيمة إجمالية 773.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 18.30% إلى 28.39%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، عن شراء المساهم عاطف عبد الحميد غالب الشرقاوي، عدد 104 آلاف سهم بسعر 7.20 جنيه بقيمة إجمالية 748.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.78% إلى 5.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

الأهلي للاستثمار

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، إيرادات بلغت 1.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 26 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة للخسائر وبلغت 12.5 مليون جنيه مقارنة بأرباح قدرها 12.3 مليون جنيه.

السويدي

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن مشاركة إحدى شركاتها التابعة لقطاع الهندسة والانشاءات في تنفيذ محطة توليد كهرباء لصالح الشركة السعودية للكهرباء بمدينة رابغ على البحر الأحمر بالتعاون مع شركة سيمنس إنيرجي بقيمة تتجاوز المليار دولار، بقدرة إجمالية حوالي 1200 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بالكامل قبل نهاية 2026.