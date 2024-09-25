شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25-9-2024.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والسويدي إليكتريك، ومصر للأسواق الحرة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 31 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.9 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.14%، والعرب على 5.84%، واستحوذت المؤسسات على 29.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 216 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، 116.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8126 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة.

وصعدت أسهم 132 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 33.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 20.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.51%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 68.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 122.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.48%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 39.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 58.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 20.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.36%.