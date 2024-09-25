شكرا لقرائتكم خبر عن شركة NOVARA للتطوير العقاري تذيع إعلاناتها على شاشات داخل مباراة نهائي السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركة «NOVARA» تشارك جماهير الاهلي والزمالك بالإعلان على شاشات داخل المباراة من داخل ملعب ارينا بالمملكة العربية السعودية في لقاء السوبرالافريقي

ضمن خطتها لدعم الرياضة ومحبى كرة القدم المصرية والمشاركة في الفعاليات الدولية والأحداث المهمة بما في ذلك الرياضية تعلن شركة NOVARA للتطوير العقاري عن نشر إعلاناتها على شاشات داخل مباراة نهائي السوبر الأفريقي 2024 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ونهائى السوبر الأفريقي هي المباراة المرتقبة التي ينتظرها الجميع، لمعرفة من سيكون الفائز باللقب لهذا العام وتقام المباراة يوم الجمعة 27 سبتمبر على ملعب “أرينا” بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أكد المهندس محمد شبل، رئيس مجلس إدارة شركة NOVARA للتطوير العقاري، أن شركته تعمل على التواجد بقوة في الفعاليات الدولية خلال الفترة المقبلة لتدعيم ريادتها في السوق العقارى وطموحاتها حول بناء اسم يكتسب شهرة عالمية تتوافق مع ما تنفذه من مشروعات مميزة تحظى باهتمام من العملاء من عدة دول في مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأطلقت الشركة إحدى مشروعاتها Rêve du nil، وحققت فيه نتائج مذهلة تضمنت سرعة بيع المرحلة الأولى في المشروع خلال وقت قياسي لعملاء مصريين وأجانب، يتكون من أرضى و20 طابقا، على النيل مباشرة والمشروع جاهز للتسليم الفوري ويباع بأقساط حتى 5 سنوات

وتعاونت NOVARA مع عدد من شركاء النجاح الأقوياء لتقديم أفضل الخدمات والمواصفات العالمية.