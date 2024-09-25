رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: نتولى خطة لإنشاء مشروعات تنموية لخدمة الصناعة

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الاتفاق على إنشاء أكبر مصنع لتجفيف البصل والثوم بسوهاج

رئيس هيئة تنمية الصعيد يشيد بدور الغرفة التجارية بسوهاج فى دعم المواطنين

استضافت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا الأربعاء اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والوفد المرافق له بحضور محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج ونائبة الدكتور محمد عبد الهادى لمناقشة الاتفاق على إنشاء أكبر مصنع لتجفيف البصل والثوم بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن اللقاء تناول مناقشة عدة مشروعات تنموية لخدمة أهالى سوهاج وتم الاتفاق على إنشاء أكبر مصنع لتجفيف البصل والثوم بالشراكة مع الهيئة والمحافظة.

وأضاف أبو الوفا، فى بيان صحفى له اليوم أن محافظة سوهاج من المحافظات العريقة فى صناعة البصل ولابد من استغلال تلك الميزه فى دعم الصناعة والتصنيع بما يساهم فى تنفيذ استراتيجية الدولة بالتحول نحو التصنيع وزيادة نسبة التصنيع المحلى.

وأشار أبو الوفا، إلى أن المشروع القى توافق من قبل الهيئة والمحافظة، وتم التنويه لبدء الدراسات الفعلية من قبل معهد البحوث الزراعية لإنشاء دراسة خاصة بالمصنع فى أسرع وقت.

فى حين أكد محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، على ضرورة تذليل كافة العقبات وتخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، مؤكدًا أن هذا المصنع يأتى فى خطة المحافظة لدعم الصناعة.

كما قام رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء الدكتور مهندس شريف أحمد صالح بعمل جولة بالغرفة التجارية بسوهاج برفقة رئيس الغرفة التجارية مشيدًا بالخدمات التى تقدمها الغرفة للمواطنين والتجار.

وأشار أبو الوفا، إلى أنه تم الإتفاق على إنشاء ندوات داخل الغرفة بالتعاون مع الهيئة للتعرف على خدمات الهيئة تنمية الصعيد وكيفية استفادة الغرفة التجارية من الخدمات التى تقدمها ودورها المجتمعى.



ومن جانبه، صرح المهندس أحمد سلطان السمان عضو مجلس الإدارة، أنه تم الاستعانة بكلا من وزراعه الزراعة، والهيئة العامة للإحصاء الزراعى فى مصر، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تعتبر من أكثر المحافظات استقرار للمناخ الصالح لعملية تجفيف البصل.



وشارك فى الحضور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة بالتواصل الحكومى والمؤسسى، والدكتور إبراهيم رمضان رئيس جنوب الصعيد بالهيئة، وعلى صابر عبد اللاه مدير فرع سوهاج هيئة تنمية الصعيد، ومهند أحمد رضوان فرع سوهاج هيئة تنمية الصعيد، حماد حماد عبد اللطيف فرع سوهاج هيئة تنمية الصعيد، وعلى فرغلى خلف الله فرع سوهاج هيئة تنمية الصعيد، وفهد عبد العظيم عبد اللطيف فرع سوهاج هيئة تنمية الصعيد، ومحمد أحمد عاطف فرع سوهاج هيئة تنمية الصعيد.

وشارك من الغرفة التجارية، أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، أحمد كامل نائب ثان رئيس مجلس الإدارة، ومحمود خلف حسانين عضو مجلس الإدارة، وأيمن حسنى كامل أمين صندوق مجلس الإدارة، ومعتز توفيق عضو مجلس الإدارة، وسلطان العسيرى عضو مجلس الإدارة، وجيهان على ربيع عضو مجلس الإدارة، والمهندس أحمد سلطان السمان عضو مجلس الإدارة.