شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "ابدأ": مدارسنا تخلق كيانات تعليم فنى معتمدة دوليا وتواكب سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

قالت بسنت حسين، مسئول التعليم الفنى بمبادرة "ابدأ"، إن اختبار المدارس الوطنية للعلوم التقنية عبارة عن نموذج جديد من مدارس التعليم الفنى فى مصر أطلقته المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العام الماضى 2023 كى تخلق كيانات تعليم فنى معتمدة دوليا.

وأضافت بسنت حسين، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن هذه المدارس تعمل على تخريج تقنيين قادرين على مواجهة مستجدات سوق العمل المحلى والدولى، ويكونوا على علم بما يحدث فى الصناعة وأحدث شئ فى سوق العمل.

تابعت بسنت حسين، أن هذه المدارس تابعة لمنظومة المدارس الوطنية ويتم تطويرها ورفع كفاءة المعلمين وعمل برامج تدريبية وتعليمية، وهى تعمل على توفير بيئة تعليمية لائقة سواء للطالب او المعلم.

ولفتت بسنت، إلى أن المعسكر التدريبى الذى بدأت به المدرسة كان الهدف منه بدء العام الدراسى الجديد بطريقة جديدة وإيجابية وتعليمية متميزة، واعتمدنا على فكرة التعلم بالاكتشاف من خلال ألعاب تعرف العمل التعاونى فيما بينهم، والبحث عن أشياء معينةن واكتشاف أكثر عن مجال تخصص المدرسة.