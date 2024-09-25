شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 31080 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 38253 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13479 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 7393 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10521 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 8126 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والسويدي إليكتريك، ومصر للأسواق الحرة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 1127 سهم، 5.8 مليون سهم، 6367 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 500 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ومصر بني سويف للأسمنت، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، عدد 65.3 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 3414 سهمًا، 350 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي، باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1500 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 5 آلاف سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 400 ألف سهم، والثالثة 4 ملايين سهم.

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن شراء المساهم ياسين إبراهيم لطفي منصور، عدد 73.7 مليون سهم بسعر 10.49 جنيه بقيمة إجمالية 773.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 18.30% إلى 28.39%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، عن شراء المساهم عاطف عبد الحميد غالب الشرقاوي، عدد 104 آلاف سهم بسعر 7.20 جنيه بقيمة إجمالية 748.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.78% إلى 5.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، إيرادات بلغت 1.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 26 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة للخسائر وبلغت 12.5 مليون جنيه مقارنة بأرباح قدرها 12.3 مليون جنيه.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.142 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.2 مليون جنيه مقارنة مع 119.2 مليون جنيه بنسبة نمو 99%.

في سياق متصل أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن مشاركة إحدى شركاتها التابعة لقطاع الهندسة والانشاءات في تنفيذ محطة توليد كهرباء لصالح الشركة السعودية للكهرباء بمدينة رابغ على البحر الأحمر بالتعاون مع شركة سيمنس إنيرجي بقيمة تتجاوز المليار دولار، بقدرة إجمالية حوالي 1200 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بالكامل قبل نهاية 2026.