شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة يوقع بروتكول تعاون لزيادة تنافسية المنتجات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار أنشطة مركز تحديث الصناعة لزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجًا بسعر مُنافس وبجودة عالية، شهدت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وشركة "ام سي في" والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع حافلات النقل الجماعي وواحدة من أكبر الصروح الصناعية المصرية.

ويهدف البروتكول الي تطوير موردي شركة "ام سي في" للتوافق مع متطلبات الشركة والمواصفات العالمية خصوصا في إطار القاعدة التصديرية الواسعة للشركة وتواجد منتجاتها في الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات شركة فولفو العالمية في إطار اتفاقية تصنيع حافلات كهربائية لشركة فولفو بمصانع "ام سي في" مما يؤهل الموردين لتوريد الصناعات المغذية لمصانع فولفو العالمية.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن اهتمام مركز تحديث الصناعة بتعزيز ملف تمكين التصنيع محلياً والعمل على دعم مختلف القطاعات الصناعية بتوفير قاعدة بيانات للموردين المحليين بدلاً من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.