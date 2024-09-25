شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 25 سبتمبر 2024 10:17 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 30940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 38049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13444 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 7366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10471 نقطة.
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