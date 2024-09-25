شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 30940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 38049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13444 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 7366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10471 نقطة.