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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 10:17 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 30940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 38049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13444 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 7366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10471 نقطة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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