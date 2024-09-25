شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يستقر عند أعلى مستوى.. وعيار 21 يسجل 3600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بعد ارتفاع مساء أمس بحوالي 25 جنيهات، وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة، مما ينعكس على أداء الذهب في السوق المصري، ويعد سعر الذهب المسجل في مصر حالياً هو الأعلى منذ فبراير الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4114 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3600 جنيه.

عيار 18 يسجل 3086 جنيهًا.

الجنيه الذهب 28800 جنيه.

الذهب العالمي

سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة السعر العالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو المحرك الرئيسي للأسعار حالياً في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الذهب المحلي.

القفزة الجديدة في سعر الذهب العالمي اليوم جاءت بعد صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 105.6 نقطة.

هذا بالإضافة إلى انخفاض كبير في مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض بقيمة – 21 بعد انخفاض سابق بقيمة – 19.

تسببت البيانات الضعيفة في انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مسجلا انخفاض اليوم بنسبة 0.4%، الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

تزايدت المخاوف في الأسواق المالية بعد صدور البيانات بأن أداء النمو والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يشهد تباطؤ وهو ما انعكس بالسلب على ثقة المستهلكين، وبالتالي تزايدت التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيستمر في خفض الفائدة بشكل واسع للحيلولة دون تدهور معدلات النمو وانعكاسها بشكل سلبي على أداء قطاع العمالة وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.