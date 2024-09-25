شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 80 مليون مستخدم نشط لخدمات الهاتف المحمول صوت وبيانات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حجم الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول، حيث بلغ عدد الاشتراكات (صوت وبيانات) 80.19 مليون مستخدم بنهاية الفترة من أبريل - يونيو 2024 وذلك مقارنة ب73.09 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق.

في المقابل بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية ( بيانات فقط) 2.98 مليون مستخدم خلال الفترة من أبريل يونيو 2024 وذلك مقارنة بنحو 2.40 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول نحو 110.41 مليون اشتراك خلال الفترة من أبريل - يونيو 2024.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.



