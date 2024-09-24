الصفوة للتطوير العمراني SUD تحقق عوائد استثمارية بمشروعاتها تصل لـ 600 % فى 5 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: نشارك بسيتى سكيب مصر 2024 بعروض وتسهيلات مميزة وخصومات حتى 25%25 مشروعاً محفظة الشركة تم تسليم 14 منهاإجمالي محفظة الاراضى التى تم تطويرها وجاري التطوير 1.1 مليون متر مربع بمختلف انحاء الجمهوريةنعمل فى مجالات أخري كالتعليم والصحة والمراكز الخدمية25 مليار جنيه استثمارات الشركة بالعاصمة الادارية الجديدةبدء تسليم فاينشيال هب بالحي المالي مطلع 2025بدء تنفيذ أحدث مشروعاتنا SUD Pixel بالتجمع الخامس والمشروع حقق اقبالا واسعا فى الطرح الاولأول مشروع اداري فى مصر يتمتع بخدمات فندقيةتم تسليم المرحلة الثالثة من كمبوند«هاي سيتي» العبورنمول مشروعاتنا ذاتيا ولدينا ادارة متخصصة لخدمة مابعد البيع

نجحت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD على مدار 28 عاماً منذ إنطلاقها عام 1996 وحتي الآن في تطوير 25 مشروعًا متنوعًا في مختلف محافظات مصر، ما بين المجتمعات السكنية المتطورة والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية والمشاريع الطبية والتعليمية والرياضية.

ونتيجة لمصداقيتها وتميز المنتج المقدم من قبل الشركة والجدية فى التسليم تمكنت الصفوة للتطوير العمراني SUDمن الحفاظ على ثقة عملاءها واكتساب عملاء جدد بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية وكذلك خارج مصر ، وتحرص الشركة على التوسع الدائم فى السوق المصرية وتقديم مشروعات تحقق قيمة مضافة وبأعلى مستوي من الجودة .



وأعلنت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD عن مشاركتها بالنسخة الـ 13 من معرض سيتى سكيب مصر 2024 والمقرر أقامته فى الفترة من 25 الى 28 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس .



وتقدم شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD لعملاءها عروض خاصة واستثنائية خلال فترة معرض سيتى سكيب كما تقدم خصومات فى بعض المشروعات تصل الى 25 % وهدايا تتمثل فى سبائك من الذهب من وزن 10 الى 30 جراماً .



وأكد الاستاذ محمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الصفوة للتطوير العمرانيSUD أن تميز مشروعات الشركة وتقديم أعلي مستوي من خدمة مابعد البيع ساهم فى ارتفاع العائد على الاستثمار بالمشروعات وتحقيق نسب قياسية من الارتفاع فى وقت زمني قصير .

وأضاف أن حجم الاراضى التى طورتها الشركة وجاري تطويرها حالياً نحو 1.1 مليون متر مربع ، وقامت الشركة بتسليم 14 مشروع من إجمالي 25 مشروع وتتم عمليات التسليم للمشروعات القائمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة .



شركة الصفوة للتطوير العمرانى



وبلغ إجمال عدد الوحدات التى قامت شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD ببيعها 11 الف و200 وحدة ، وحرصت الشركة على ان تتمتع مشروعاتها بأقل نسبة بنائية واعلى نسب من الخدمات والمسطحات الخضراء وتمثل الاخيرة 760 الف متر مربع من اجمالي محفظة الاراضى التى طورتها وتطورها الشركة .

و امتد دور الشركة لمجالات متعدده منها المجال التعليمي والذي تمثل في انشاء وتشغيل مدارس الصفوة الدولية، والمجال الطبي، ويتمثل في مجموعة من المراكز الطبية والصيدليات، بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية والإدارية بمختلف محافظات مصر، كما يتبعها شركات متخصصة فى مجالات اخري مثل التشطيبات والخدمات والمقاولات .

العاصمة الإدارية الجديدة



وقال الاستاذ محمد شلبي ان الشركة تعد من الشركات القليلة التى تمتلك محفظة متنوعة من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وقد بدأت بالاستثمار بالعاصمة منذ أول طرح لها وتمتلك شركة الصفوة 5 مشروعات مابين السكنية والتجارية والادارية.

واشار الى ان إجمالي استثمارات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة 25 مليار جنيه .

ومشروعات شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD فى العاصمة الإدارية الجديدة هي كمبوند «كابيتال هايتس 1» على مساحة 50 فدانًا، على المحور المركزي ويضم 2000 وحدة سكنية، ويوجد به العديد من الخدمات والمناطق الترفيهية .

وكذلك مشروع «كابيتال هايتس 2» على مساحة 57 فدانًا، وهو عبارة عن 2450 وحدة سكنية وقصور تصل مساحة القصر لـ 1095 مترًا مربعًا، وتوجد به العديد من الخدمات والمناطق الترفيهية ونادى رياضى اجتماعى، ويقع فى منطقة الاستثمار، وملاصق للكاتدرائية ، والمشروع الثالث «كابيتال هب1» وهو عبارة عن مركز تجارى على المحور المركزى مباشرة أمام الكاتدرائية، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع ويقدم عددًا كبيرًا من الخدمات منها أول «أكواريوم» بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد كبير من المحلات التجارية ومطاعم عالمية وصيدليات.

والمشروع الرابع «هب2»، يقع على واجهة كمبوند كابيتال هايتس 2، على مساحة 30 ألف متر مربع ، والمشروع الخامس «فينانشيال هب» بقلب الحي المالي، ويقدم مساحات إدارية وتجارية تبدأ من 40 مترًا مربعًا.



وقال ان الشركة تستعد لبدء التسليم فى مشروع «فينانشيال هب» بداية العام المقبل وتتم حالياً التشطيبات النهائية للمشروع ويعد أحد المشروعات التى راعت الشركة أحدث معايير الاستدامة بها وحصل المشروع على شهادة عالمية .



وأضاف ان بالنسبة لمشروعي " كابيتال هايتس 1 " وكابيتال هايتس 2 فباعت الشركة نحو 50 الى 60 % من اجمالي الوحدات وتطرح وحدات مميزة بهم خلال معرض سيتى سكيب بخصومات تصل الى 20 و25 % ومقدم 10 % .



أحدث المشروعات

وتشارك شركة الصفوة للتطوير العمراني SUDفى معرض سيتى سكيب مصر 2024 بالعديد من مشروعاتها المميزة من بينها أحدث مشروعاتها والذى أطلقته مؤخراً SUD Pixel ، والذى حقق نجاحاً واسعاً منذ طرحه للمرة الأولى خلال الشهر الماضي بما يعكس تميز المشروع وثقة العملاء بالشركة .

وحرصت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD على عدم رفع أسعار المرحلة التى ستطرح بسيتى سكيب مصر 2024 من مشروع SUD Pixel على الرغم من الاقبال الكبير على المشروع وذلك كأحد العروض الخاصة المقدمة لعملاءها خلال المعرض ومن المتوقع رفع الاسعار بعد انتهاء معرض سيتى سكيب مصر 2024 .



ويعد مشروع SUD Pixel أول مشروعات شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD بالقاهرة الجديدة ويقع فى اكثر المناطق الحيوية بالتجمع الخامس ما بين شارعي التسعين الشمالي والجنوبي بمنطقة البنوك وبجوار البنك الاهلي والنيابة الادارية.

و راعت الشركة معايير الإستدامة فى مشروع Sud Pixel حيث تم الحرص على تصميم واجهات المشروع بصورة تضمن دخول الاضاءة الطبيعية كذلك تهيئة بيئة عمل صحية كما يضم المشروع عدد 2موقف سيارات علي كامل مسطح الارض وذلك لحل مشكله الزحام في المنطقة .

ومشروع Sud Pixel عبارة عن مبني اداري تجاري ويتكون من 2 بدروم وارضي واول تجاري و5 ادوار اداري بمساحات متنوعة تخلق فرصة للعميل في اختيار ما يناسبه .



وقال الرئيس التنفيذى لشركة الصفوة ان المشروع يعد أول مشروع اداري فى مصر كامل الخدمات بمعنى ان الوحدات الادارية يتوافر لها يومياً خدمات فندقية من النظافة وكذلك تقديم خدمات المأكولات والمشروبات وهو مايوفر العديد من التكاليف على العميل ويسهم فى رفع القيمة المضافة للمشروع بصورة كبيرة .

ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالى 5 مليارات جنيه وبدأت الشركة فى تنفيذه بالفعل وحرصت على البدء فى اعمال الحفر قبل اطلاق المشروع ويوفر مسطحات ادارية 13 الف متر .

مشروعات أخريوانتقالا من مشروعات العاصمة الادارية الجديدة والقاهرة الجديدة الي مدينة العبور حيث تمتلك الشركة كمبوند «هاي سيتي» والذي تم تسليم المرحلة الاولي منه خلال حفل ضخم ويقع كمبوند «هاي سيتي» علي ميدان أحمد عرابي مباشرة وعلي المحور المركزي لمدينة العبور، وتبلغ مساحته الكلية 36 فدان، ويتكون من 60عمارة سكنية بما يوازي 1100وحدة سكنية , أما بالنسبة للمشروع الثاني وهو«هاي سيتي مول» بمدينة العبورعلي المحور المركزي مباشرة وامام كمبوند هاي سيتي والذي يتم تشيده علي مساحة 18 الف متر ويتكون من بدروم وارضي و2 دور متكرر ويضم المول عيادات طبية متخصصة وصيدليات بالاضافة الي محالًا تجارية ومطاعم وكافيهات.

وفى محافظات الدلتا وتحديدًا فى مدينة «رأس البر» طورت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD كمبوند«صن ست 1» والذي يطل على البحر مباشرة ، بجوار نادٍى القوات المسلحة، وهو عبارة عن مشروع سكنى سياحى وتم تسليمه بالكامل، ومنتجع «صن ست 3» الذى يقام على مساحة 131 ألف مترًا مربعًا، وهو عبارة عن 5 مينى كمبوند ويضم 1550 وحدة سكنية وتم تسليم المشروع خلال حفل ضخم عام 2022 , اما عن مشروع « SUD Mall» والذي تم تشيده علي مساحة 4550 مترمربع ليتوسط منتجع صن ست 3,ويتضمن المول العديد من المطاعم والكافيهات ومحلات تجارية .



ومنتجع «صن ست 2» بمدينة دمياط الجديدة والذى يضم شقق وفيلات ومول تجاري والذي تم تسليمه للعملاء المتعاقدين في عام 2019,ذلك بالاضافة الي مشروع صن ست مول والذي يقع بمنتجع صن ست 2 السياحي بمنطقة الشاليهات بمدينة دمياط الجديدة علي البحر مباشرة ويتضمن المول صيدلية ومحلات ووحدات تجارية ومطاعم وكافيهات بالاضافة منطقة مخصصة للاطفال وصالة رياضية مجهزة .

وفى مدينة المنصورة الجديدة كمبوند «The Pearl» على مساحة 60 فدانًا، ويتنوع وحداته ما بين عمارات سكنية وفيلات، ويتميز المشروع بواجهة شاطئية بطول 550 مترًاعلى البحر مباشرة، بجانب احتوائه على فندق 5 نجوم، وكلوب هاوس وحمامات سباحة ومجموعة من المولات التجارية على مساحة 12فدان.

العائد على الاستثمارات :

وحققت مشروعات شركة الصفوة للتطوير العمراني عوائد قياسية بمشروعاتها فى الفترة بين 2019 الى 2024 .

فقد حقق مشروع هاي سيتى بمدينة العبور عوائد استثمارية 600 % فبدأ سعر الطرح للمتر المربع فى 2019 من 6000 جنيه ووصل فى 2024 الى 39.6 الف جنيه وتم تسليم 750 وحدة من اجمالي 1200 وحدة بالمشروع .



أما المرحلة الأولى من مشروع " كابيتال هايتس 2 " بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد حققت عائد استثماري 290 % فبدأ سعر الطرح بالمرحلة فى 2019 من 12 الف و750 جنيه ووصل حالياً 49.2 الف جنيه وتسلم الوحدات كاملة التشطيب .

ومشروع فاينشيال هب بالعاصمة الإدارية الجديدة وصل العائد على الاستثمار به الى 280 % فبدأ سعر المتر المربع فى 2019 من 45 الف جنيه ووصل حالياً الى 171 الف جنيه .

أما منتجع " صن ست 3 " برأس البر فبلغ العائد الاستثماري المحقق به435 % حيث بدأ سعر الطرح للمتر المربع فى 2019 من 6450 جنيه وبلغ الآن 34.4 الف جنيه .



ومشروع "The Pearl " بمدينة المنصورة الجديدة حقق عائد استثماري 350 % وبدأ سعر المتر المربع فى 2019 من 8000 جنيه ووصل الآن الى 36 الف جنيه .

خدمات مابعد البيع



وأكد الاستاذ محمد شلبي على أن الاهتمام بخدمات مابعد البيع أحد الآليات التى ساهمت فى أن تحقق مشروعات الشركة عوائد استثمارية قياسية فى أقل وقت حيث تهتم الشركة بأدق التفاصيل لارضاء العملاء .

واضاف ان الشركة لديها ادارة خاصة ومحترفة لخدمة مابعد البيع وتتولى التواصل مع العملاء والتأكد من تقديم الخدمة المطلوبة بأفضل جودة .

واوضح ان مشروعات الشركة تدار من قبل شركات متخصصة ومحترفة فعلي سبيل المثال تتولي شركة الراجح " مصرية سعودية ادارة بعض مشروعات الشركة .



وأكد على ان اهم المعايير التى تستند اليها الشركة لتحقيق النجاح هى التخطيط الجيد والحرص على انتقاء مواقع مميزة لمشروعاتها والاستعانة بكبار الاستشاريين لتقديم التصميمات العصرية والحديثة والمعايير المستدامة وكبار شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة ، كما تحرص الشركة على التعاقد مع شركات الادارة والتشغيل لتولي المشروع منذ اليوم الاول لاطلاقه .

واوضح ان الشركة تحرص على ترك مخزون غير مباع بمشروعاتها بنبسبة تصل الى 25 % من المشروع وذلك كأحد الاساليب التحوطية للتغلب على تحديات تغيرات التكاليف .



واوضح ان الشركة تعتمد على التمويل الذاتي فى مشروعاتها ولديها ملاءة مالية قوية .

وحققت شركة الصفوة للتطوير العمراني مشاركة ناجحة ومبيعات مميزة خلال معرض عقارات النيل بنيوجيرسي بالولايات المتحدة الامريكية واشاد العملاء بامريكا بالمشروعات والتسهيلات المقدمة من الشركة .



كما أمتد دور الشركة لمجالات متعدده منها المجال التعليمي والذي تمثل في انشاء وتشغيل مدارس الصفوة الدولية، والمجال الطبي ويتمثل في مجموعة من المراكز الطبية والصيدليات، بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية والإدارية بمختلف محافظات مصر.