شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المتحد - مصر يوقع اتفاقية تعاون مع شركة جي اي جي مصر - حياة تكافل لتقديم خدمات التأمين البنكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع البنك الأهلي المتحد - مصر وشركة جي اي جي -مصر - حياة تكافل اتفاقية لتقديم خدمة التأمين البنكي لعملاء البنك والتي بموجبها تقوم الشركة بتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية للعملاء من خلال فروع البنك.

تأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية البنك لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية، التي تلبي كافة احتياجات عملاء البنك من خدمات التأمين التكافلي بما في ذلك برامج الإدخار، والاستثمار، والحماية، والتكافل الصحي، وتكافل الحوادث الشخصية والتقاعد.

يجدر بالذكر بأن كلا من البنك الأهلي المتحد – مصر وشركة جي أي جي مصر (حياة تكافل) قد حصلوا على الموافقات الرقابية اللازمة لتقديم هذه الخدمات التكافلية، التي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.