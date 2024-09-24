"بيتا للتطوير العقارى" تشارك بمعرض سيتي سكيب مصر وتقدم عروض حصرية للعملاء

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القاهرة - سامية سيد - ـ تغيير العلامة التجارية للشركة لتتناسب مع المرحلة الانتقالية الجديدة والتوسع بتنفيذ مشروعات مميزةـ نحرص على تنفيذ منتجات تحقق قيمة مضافة للسوق العقاريـ استراتيجية الشركة ترتكز على معايير أساسية وهي: تقديم أعلى مستوى من الجودة، الحفاظ على ثقة العملاء، التسليم قبل المواعيد المحددة، وخدمة ما بعد البيعـ نستعد لطرح أحدث مشروعاتنا بمدينة حدائق أكتوبر قريباـ السوق المصري يتسم بارتفاع العائد على الاستثمار في العقارات والأسعار لا تنخفض

تشارك شركة "بيتا للتطوير العقاري"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بمعرض سيتي سكيب مصر 2024 بنسخته الثالثة عشر بمشروع "بيتا جرينز" مستقبل سيتي، حيث تقدم الشركة العديد من العروض والتسهيلات للعملاء خلال معرض سيتي سكيب وذلك علي مدار أيامه في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقامت شركة بيتا بتطوير علامتها التجارية من " بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية " الى " بيتا للتطوير العقاري وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة والتوسعية للشركة التى تستهدف من خلالها الانطلاق بتنفيذ مشروعات كبري بالسوق المصرية .

وتشارك بيتا للتطوير العقاري بعلامتها التجارية الجديدة خلال معرض سيتى سكيب مصر 2024 .

وقدمت شركة بيتا للتطوير العقاري على مدار مسيرتها العديد من المشروعات المتميزة وبالأخص بغرب القاهرة والتي تميزت بتقديم أعلى مستوى من الجودة، حيث أن ثقة العملاء تأتي في قائمة أولوياتها والتي تم إثباتها أيضا والحفاظ عليها من خلال التسليم قبل المواعيد المحددة، وخدمات ما بعد البيع التي تحرص على تقديمها بأعلى معايير الكفاءة.

بيتا جرينز مستقبل سيتى :

وقامت شركة " بيتا للتطوير العقاري" بتسليم المرحلتين اﻷولي والثانية من مشروع " بيتا جرينز مستقبل سيتي"، والذي يقع على مساحة 25 فدان، ويضم نحو 730 وحدة بمساحات ونماذج متنوعة من الشقق والفيلات حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 127 متر وتصل الى 371متر. ويضم المشروع منطقة خدمات تجارية تضم مول باﻻضافة الى خدمات ترفيهية متكاملة ونادي رياضي. ويوفر المشروع مجموعة من الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام الفوري.

ويتمتع كومباوند " بيتا جرينز " بمساحات واسعة من المسطحات الخضراء بما يضمن بيئة صحية مستدامة وتم تصميم الوحدات بما يتيح أكبر قدر من الهدوء والخصوصية والتمتع بالحياة الصحية ، وتقع " بيتا جرينز " بموقع متميز على بعد 4 دقائق بالسيارة من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة اﻹدارية الجديدة و25 دقيقة بالسيارة من مطار القاهرة.

وحرصت "بيتا للتطوير العقاري" بالمشاركة بسيتي سكيب مصر كجزء من خطة تسويقية طرحتها الشركة خلال العام الجاري 2024 للترويج لمنتجاتها العقارية داخل وخارج مصر وبدأتها بالمشاركة بمعرض "هذي مصر" بداية العام الحالي ومن المقرر المشاركة بمعارض أخرى خارج مصر في الفترة القادمة لأهمية الأسواق الخارجية وزيادة الطلب على العقار المصري بها.

الطلب المتزايد على العقار بغرض الاستثمار

على نحو آخر، أكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا للتطوير العقاري" ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق المصري يتسم بارتفاع العائد على الاستثمار فى العقارات بما يجعل الاستثمار الأكثر جاذبية وأمانا .

وأضاف أن العام الماضى حققت الشركات العقارية مبيعات غير مسبوقة نظرا لتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى متغيرات في السوق العقاري والطلب المتزايد على الوحدات العقارية. ، كما حققت الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مبيعات تفوق 2023، مشيراً إلى ان الشركات العقارية حققت تلك المبيعات رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة، والتي ساهمت بدورها فى زيادة الطلب على العقار بغرض الاستثمار للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق عوائد استثمارية وليس للاحتياج الفعلي للسكن.

وأشار إلى أن أحاديث الفقاعة العقارية ومقارنة السوق المصري بالأسواق العالمية هو أمر أثبت عدم صحته على مدار السنوات الماضية، فلم تشهد العقارات فى مصر تراجعًا سعريًا او جمودًا تامًا فى المبيعات حتى في أشد التحديات الاقتصادية نظرًا إلى الطلب المتنامي وزيادة دوافع الشراء بغرض الاستثمار.

المعروض في السوق العقاري

وتابع المهندس علاء فكري "الوحدات المعروضة بالسوق العقاري حاليًا أغلبها يرتكز في مناطق محددة وهي العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالي، وهي وحدات تخاطب شريحة واحدة من العملاء وليس الشريحة الأكبر، ومازال الاحتياج أكبر من المعروض".

وشدد على أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص وخلق نموذج جديد للشراكة بين الطرفين لكي يتم العمل على توفير احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء مقترحًا طرح أراض بالمدن الجديدة بتسهيلات وأسعار جاذبة، وكذلك حوافز لجذب المطورين لتنفيذ مشروعات بأسعار تناسب الشريحة المتوسطة، أو يتم الشراكة بين الدولة والمطورين لتنفيذ وحدات إسكان منخفض التكاليف وذلك للعمل على سد الفجوة فى الاحتياج الى السكن.

استثمارات جديدة لشركة "بيتا للتطوير العقاري"

وعلى مستوى شركة بيتا للتطوير العقارى، قال المهندس علاء فكري أن الشركة تستعد لطرح أحدث مشروعاتها بمدينة حدائق أكتوبر والمقرر إقامته على 20 فدانًا .

وأشار الى ان الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى وتحرص على التوسع الدائم بمنتجات تقدم قيمة مضافة للسوق العقارى.

وتعمل "بيتا للتطوير العقاري" في القطاع العقاري منذ 31 عامًا، وتمتلك حافظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية واﻹدارية والرياضية، تتضمن في غرب القاهرة «بيتا جاردنز» و«بيتا جرينز» و«جولف كورنر» و«نادي بيتا الرياضي» بالإضافة الى المولات التجارية، وفي شرق القاهرة مشروعات «جولف باﻻس» و«جولف هاوس»، باﻹضافة إلى «بيتا جرينز مستقبل سيتي»، ويستفيد من مشروعات الشركة 3000 أسرة.