شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح ورشة عمل للترويج للمزايدة العالمية للتنقيب فى 12قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ورشة العمل التي نظمتها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) اليوم بهدف الترويج والتسويق للمزايدة العالمية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مؤخراً، والتي تشمل 12 قطاعاً برياً وبحرياً للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل

وشهدت الورشة التي أقيمت تحت عنوان (إكتشاف إمكانات البحر المتوسط) مشاركة أكثر من 25 شركة عالمية ومصرية متخصصة في مجال البحث والاستكشاف، وحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول.

ورحب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالشركات المشاركة في ورشة العمل مؤكداً أهمية الورشة في التواصل المباشر مع الشركات لإستعراض الفرص والمناطق المطروحة وتسويقها وترويجها بشكل متميز يعكس جودتها الإستثمارية والإيجابيات التي تحملها هذه الفرص للمستثمرين والشركات، معرباً عن تطلعه في ان تسهم ورشة العمل في دعم القرار الاستثمارى للشركات المهتمة وجذب المزيد من استثماراتها الى قطاع البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى في مصر.

وأضاف أن قطاع البترول داعم لتهيئة بيئة استثمارية مواتية للشركاء ومنظومة العمل بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الغازية والبترولية، وانه يتم ترجمة ذلك فعلياً من خلا العمل على عدة محاور بالتوازى تشمل تطبيق حوافز جديدة وتطبيق حلول عملية لسداد المستحقات وانتظام سدادها.