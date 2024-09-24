شكرا لقرائتكم خبر عن Gates Developments تعلن عن انجازاتها خلال الأشهر الماضية وخطتها الطموحة للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مبيعات غير مسبوقة تحققها Gates Developments تعكس ثقة عملائها بمشروعاتها العقارية المتميزة

أعلنت شركة Gates Developments الرائدة في مجال التطوير العقاري عن تحقيقها طفرة حقيقة بالسوق العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصل عدد مشروعاتها إلى 9 مشاريع متنوعة بغرب القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة، لتثبت Gates Developments بما لا يدع مجالا للشك عن جاهزيتها وقدرتها في التواجد بقوة بالسوق العقاري المصري وترك بصمة واضحة لها وذلك من خلال الخطوات الكبيرة التي حققتها خلال ال18 شهرًا الماضية عبر اطلاق 4 مشروعات جديدة هي GATES PRIVÉ وSpace Commercial Complex وGates Lugar بغرب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع Lyv Caesar المميز في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، فضلاَ عن تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه من المستهدفات البيعية للشركة خلال 2024.

وأعرب الاستاذ حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments عن سعادته بالخطوات الجادة التي تخطوها الشركة في اطار خطتها التوسعية والرغبة في تقديم منتجات عقارية متميزة بأكثر المناطق الاستثمارية تميزًا في البلاد، مؤكدًا: "نسعى في Gates Developments إلى العمل من خلال خطة مدروسة ودراسات واقعية للسوق، وهو ما مكننا من الخروج بمشروعات قادرة علي تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم التي اصبحت مختلفة تماماً عن السابق وفي الوقت نفسه قادرة علي المنافسة بقوة وتحقيق مستهدفات الشركة الربحية وخططها الاستثمارية."

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة: "خلال الفترة الوجيزة الماضية استطعنا اطلاق اكثر من مشروع جديد، وعلي رأسها مشروع Lyv Ceaser درة مشروعاتنا بمنطقة رأس الحكمة احد أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في البلاد وقبلة المستثمرين العرب والأجانب، وبفضل خبرتنا الكبيرة وسابقة أعمالنا التي جعلتنا محل ثقة من عملائنا، تمكنا من تحقيق مبيعات قياسية تجاوزت ال 8.7 مليار جنيه من المشروع خلال الاشهر الأولي من اطلاقه، وهو ما كان داقعًأ حقيقيًا لنا لبذل المزيد من الجهد بأعمال الانشاءات بالمشروع ليلبي احتياجات عملائنا الذين أكدوا لنا حجم رضاهم عن كافة ما تقدمه الشركة من مشروعات من خلال الطلب الحقيقي والمتزايد علي مشروع Lyv Ceaser."

مشروع Lyv Ceaser يقع في الكيلو 200 بمنطقة رأس الحكمة بالشراكة مع شركة بايبك للاستثمار مالكة أرض المشروع، على مساحة 206 فدان ، باستثمارات تتجاوز ال 40 مليار جنيه ويتكون من مجموعة من الوحدات السكنية ما بين الشاليهات، والتاون هاوس، والتوين هاوس، والفيلات بمساحات متنوعة، ويتمتع بشاطئٍ رملي طوله حوالي 400 متر، وبحيرات ومسطحات مائية بمساحة 55.5 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجموعة من حمامات السباحة، ومناطق للأطفال، ونادي، وصالة رياضية، وممشى سياحي على أعلى مستوى، وحرصت الشركة على الإنتهاء من Esca Beach Club وافتتاحه لاستقبال الجمهور خلال فترة محدودة، في ظل إهتمامها بتوفير افضل الخدمات لعملائها، هذا ويضم المشروع أيضًا Lyv Boutique Hotel المكون من 32 كابانا فندقية فاخرة.

وأشار حسن نصر: "لم نقف عند هذا الحد، بل استمرت مسيرتنا بخطىَ ثابتة بمختلف مشروعات الشركة بمنطقة غرب القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الجمهورية الجديدة وأهم المشروعات القومية المصرية بالعصر الحديث، إيمانا منا بأهمية توفير منتجات عقارية ذات الجودة العالية بمختلف المواقع الهامة وأن نكون مساهمًا قويًا في مسيرة التنمية العمرانية التي بدأتها الدولة المصرية منذ عام 2016، حيث حققنا تقدم كبير في عمليات التنفيذ والإنشاءات في كافة مشروعات الشركة رغم التحديات التي واجهتنا بالفترة الأخيرة في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء وتكلفة المشروعات بنسبة تزيد عن 60%، إلا أننا في Gates Developments نستعد لتسليم عدد من المشروعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، في غرب القاهرة والعاصمة الإدارية."

وتبدأ الشركة في تسليم 4 مشروعات في خلال عامي 2024 و2025، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات التي راعت فيها الالتزام بالجودة والتميز، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة والتنمية المستدامة، حيث قال الرئيس التنفيذي ل Gates Developments أنه من المقرر تسليم كامل وحدات مشروع Audaz Mall بالعاصمة الإدارية الجديدة، بواحد من اكثر المواقع الحيوية بحي المال والأعمال علي مساحة 4 أفدنة وإجمالى استثمارات 2.3 مليار جنيه، ويضم 751 وحدة، وانتهت الشركة من تسليم اكثر من 90% من الوحدات بواقع 697 وحدة، ومتبقي 10% بواقع 54 وحدة، وسيتم تسليمها والتسغيل الفعلي للمشروع نهاية العام الحالي 2024.

وفي السياق نفسه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments إلى أن العام المقبل 2025 من المقرر أن يشهد أيضًا البدء في تسليم عدد من مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي شارفت الأعمال الإنشائية بها على الانتهاء ومن ضمنها مشروعي Venia وCatalan، حيث انتهت الشركة من 35% من الأعمال الإنشائية بمشروع Venia، من المتوقع انه بداية التسليم في عام 2026 وهو مشروع سكني يقام على مساحة 40 فدان بمنطقة R7، ويضم المشروع الذي بلغت حجم استثماراته 2.8 مليار جينه، 896 وحدة تشمل فيلات تتراوح مساحاتها من 500 إلى 1000 متر مربع، وشقق بمساحات تتراوح من 136 إلى 222 متر مربع، بالإضافة إلى مول تجاري.

ومشروع Catalan فمن المتوقع أن يشهد العام الجاري 2024 البدء في تسليمه على أن تستمر عمليات التسليم حتي عام 2025، وذلك بعد الانتهاء من 85% من الأعمال الإنشائية، ويقام على مساحة 40 فدان بمنطقة R7 في العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي استثمارات 2.25 مليار جنيه. ويضم المشروع 841 وحدة سكنية تتنوع بين فيلات وشقق ووحدات دوبليكس، بالإضافة إلى مول Catalan التجاري.

وبالحديث عن مشروعات Gates Developments بغرب القاهرة، أكد نصر عن أن الشركة تولي إهتمام كبير بمشروعاتها في هذه المنطقة الواعدة، وتقوم الشركة بتطوير عدد من المشروعات السكنية بها ومنها مشروع Gates Lugar على مساحة 63 فدان بمنطقة نيو زايد باستثمارات تزيد عن 9 مليار جنيه، وجاري التفاوض على قطعة ارض تضاف الى أرض المشروع بحيث تصل المساحة الفعلية للمشروع الى 100 فدان، يقع المشروع بموقع استراتيجي متميز على بعد دقائق من مطار سفنكس الدولي، كما يتيح المشروع الوصول المباشر إلى محور الضبعة – روض الفرج وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وطريق دهشور، كما تمتلك الشركة مشروع GATES PRIVÉ والذي تتم عمليات التنفيذ بالمرحلة الأولى والثانية منه علي قدم وساق، لتستعد الشركة لتسليم المرحلة الأولى منه خلال العام المقبل 2025 وذلك قبل عام كامل من موعد التسليم المحدد، يمتد المشروع على مساحة 17 فدان بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه، ويشمل مول تجارى على مساحة 12 ألف مترا.

أما عن باقي مشروعات Gates Developments وخاصة التجارية منها فتُطور الشركة مشروع Space Commercial Complex ويعد واحد من اهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية بغرب القاهرة على المحور الرئيسي بالشيخ زايد، يقام علي مساحة 6 إلى 8 أفدنة بإجمالى استثمارات 6.4 مليار، هذا وكشفت الشركة ايضًا عن إنتهاء كافة الأعمال الإنشائية لمشروع ‏ Espana Plaza، وهو مول تجاري يقع على مساحة 4 أفدنة بمدينة الشيخ زايد، بإجمالي استثمارات بلغت 1.5 مليار جنيه، تم تسليمه وتشغيله بالكامل ويعد من أعلى مولات المنطقة من حيث نسبة الاشغال والإاقبال الكبير عليه، ويضم 150 وحدة بمساحات مختلفة بين 40 متر إلى 100 متر، وفيما يتعلق بمشروع، هذا إلى جانب مشروعWest Gate التجاري على مساحة 4 أفدنة في قلب مدينة 6 أكتوبر، بإجمالي استثمارات 1.45 مليار جنيه، ويضم 190 وحدة، تتراوح مساحتها بين 85 إلى 300 متر، تم تسليم المشروع بالكامل وتشغيل 55% من اجمالي الوحدات في الربع الأول 2024، لتستمر شركة Gates Developments في مسيرتها نحو تحقيق نجاجات اكبر بتوسعات ومشروعات مستقبلبة تتناسب مع خطتها الطموحة للتوسع عبر مشروعات فائقة الجودة تعكس قدرة الشركة وإمكانياتها الكبيرة وخبرة القائمين عليها بمجال التطوير العقاري.