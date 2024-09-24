"قدوة-تك" تفتح باب التسجيل فى برنامج المهارات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعى

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تُعلن مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة عن فتح باب التسجيل في برنامج المهارات الرقمية المتقدمة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويتيح البرنامج لرائدات الأعمال فرصة لاكتساب مجموعة من المهارات الرقمية المتقدمة المعتمدة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكينهم من دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب المشروعات والأعمال، مع القدرة على تطوير المنتجات، ووضع استراتيجيات التسويق الرقمي، وجذب العملاء، وإنشاء محتوي ترويجي احترافي، وتحسين الخدمات والأتمتة والإدارة المالية.

شروط الالتحاق:

1. أن تكون المتقدمة مصرية

2. تقدم منتجًا يدويًا أو مشروعًا خدميًا

3. اجتازت تدريب التسويق الرقمي بمبادرة قدوة-تك أو غيرها

4. لديها صفحات خاصة بمشروعها على مواقع التواصل الاجتماعي

5. تجيد اللغة الإنجليزية

6. لديها حاسب آلي وإنترنت