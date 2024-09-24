شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2024.. الجرام بـ3575 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بحوالي 10 جنيهات وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة، مما ينعكس على أداء الذهب في السوق المصري، ويعد سعر الذهب المسجل في مصر حالياً هو الأعلى منذ فبراير الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر: عيار 24 يسجل 4085 جنيها. عيار 21 يسجل 3575 جنيها. عيار 18 يسجل 3064 جنيها. الجنيه الذهب 28600 جنيها.

الذهب العالمي يواصل الصعود

ارتفعت العقود الآجلة للذهب ترتفع خلال الدورة الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تم المتاجرة على السبائك الخام بسعر 2664 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله الذهب، وارتفع الذهب الآن في المعاملات الفورية إلي 2635 دولارا.

ووفق بيانات بورصة نيويورك التجارية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة على أوقية الذهب عند 2,662.75 دولارًا للأونصة حتى وقت نشر هذه السطور – فهو سعر لحظي قابل للتغير – وقد يشهد السوق تطورات جديدة..