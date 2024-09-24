شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.19 دولار لخام برنت و71.42 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم 74.19 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.42دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعا وسط المخاوف من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تأثير عاصفة مدارية في وقت لاحق هذا الأسبوع، على الإنتاج في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج للخام في العالم.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام المكاسب الأسبوعية الثانية لها على التوالي في الأسواق الآجلة. بلغت نسبتها حوالي 4% لعقود خام برنت %3.4 لعقود خام غرب تكساس الأمريكي.

وذكر التقرير أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت تنامي المخاوف بشأن إمكانية تأثر الإمدادات وحركة التجارة النفطية سلباً باستمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع، أن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنصف نقطة مئوية لتتراوح ما بين 4.75 - 5% لتنتهي دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2020 مما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض ويعزز النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.

وأشار التقرير إلى تراجع انتاج النفط الخام الأمريكي بنحو 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 13.2 مليون برميل يوميا متأثراً بالإعصار Francine الذي تسبب في توقف 6% من إنتاج النفط في خليج المكسيك.

وأضاف: "انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 1.6 مليون برميل لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2023 وهو حوالي 417.5 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مايو الماضي وهو نحو 4.6 مليون برميل يوميا".