شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بتداولات 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 30963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 38040 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13421 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 7359 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10458 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2984 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 8150 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومصر للأسواق الحرة، والقاهرة للخدمات التعليمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وفتنس برايم للأندية الصحية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا ابن سينا فارما، وبي انفستمنتس القابضة عدد 500 ألف سهم، 675 سهمًا، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 3.2 مليون سهم، 9045 سهمًا، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 1000 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ومصر بني سويف للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 60 ألف سهم، 10.3 ألف سهم، 16.5 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 390 سهمًا، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 107 آلاف سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 360 ألف سهم، والثالثة 4 ملايين سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، مبيعات بلغت 101.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 81.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 726.4 مليون جنيه مقارنة مع 364.9 مليون جنيه بنسبة نمو 99%.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.142 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.2 مليون جنيه مقارنة مع 119.2 مليون جنيه بنسبة نمو 99%.

في سياق متصل أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة، على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة معامل حساب للتحاليل الطبية المعدة من المستشار المالي المستقل (شركة ركويزا للاستشارات المالية) والبالغ قيمتها 311.26 مليون جنيه، طبقًا لهذه الدراسة والصادر عنها تقرير من مراقب حسابات الشركة، والموافقة على إتمام صفقة الشراء بقيمة 298 مليون جنيه على أن يتم السداد نقدًا ما بين 14 مليون جنيه يتم سدادهم مع توقيع مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ خلال هذا الأسبوع، و284 مليون جنيه يتم سدادهم بعد إتمام زيادة رأس المال المرتقبة للشركة طبقًا للخطة المستقبلية.