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سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:17 ص

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعات ملحوظة وتغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين ، وذلك على خلفية ارتفاع في سعر الذهب العالمي ومن ثم تغيرات في سعر الذهب المصري.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 28520 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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