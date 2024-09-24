شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبي انفستمنتس القابضة، ومجموعة أي إف جي القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 30993 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 38089 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13443 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 7362 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10464 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2977 نقطة.