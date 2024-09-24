شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الدواجن في مصر اليوم بحوالي 3 جنيهات من 75 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة إلي 72 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلي 90 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء.



وبلغ سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها

واعلنت الغرفة التجارية بالجيزة ، هبوط سعر طن العلف في الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه شهر أغسطس 2024 إلي مستويات وصلت 20600 جنيه حالياً بنسبة تراجع 35.9%.

وذكرت الشعبة، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.