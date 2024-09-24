شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن اعداد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها خلال أغسطس 2024 بلغت 1483 سيارة.

جاء من بينها ترخيص 34سيارة نقل موديل 2021 و140موديل 2022 و 172سيارة نقل موديل 2023و527 سيارة موديل 2024و4474 موديل 2025

يذكر أن اخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري قد اوضح أن عدد السيارات" الملاكي " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال اغسطس من العام الجاري 2024 سجلت حوالي 17381سيارة ملاكي .



جاء من بينها 389 سيارة موديل 2021و714 سيارة موديل 2022و1792سيارات موديل 2023 و10012موديل 2024 و4474 موديل 2025 .

كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت "زيرو" 41179مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782مركبة موديل 2021 و4607مركبة موديل 2022و5616مركبة موديل2023 و20852مركبة موديل 2024 و7322مركبه موديل 2025 .