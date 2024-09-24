شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: تنفيذ خطة لزيادة إنتاج اللمبات الكهربائية من مصانع نيازا والان مع تفاصيل الخبر

‏تركز الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ؛على زيادة إنتاج اللمبات الكهربائية ومنتجات الكهرباء من مصانع شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونيات نيازا بالإسكندرية ؛لزيادة حصتها السوقية ؛مما ينعكس على إيرادات وأرباح الشركة خلال الفترة المقبلة .

‏تتضمن الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة مع تحديث وصيانة المصانع بصفة مستمرة والسعي لفتح أسواق جديدة لمنتجات شركة نيازا في ظل المنافسة القوية من الشركات المحلية والعالمية.

وتأسست شركة نيازا تأسست عام 1930 وتعمل في مجال تصنيع وتجميع وتسويق اللمبات العادية والفلورسنت والليد.

وبحسب البيانات الرسمية للقابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة فقد حققت نيازا 250.6 مليون جنيه إيرادات مقابل 131 مليون جنيه عام 2023.

كما حققت الشركة 50.6 مليون جنيه أرباح مقابل 4.3 مليون جنيه فقط عام 2023 ،وتصنع نيازا برئاسة اللواء نادر بدر ، العديد من أنواع اللمبات الكهربائية ،وتسعى لزيادة حصتها السوقية.

وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تفقد مؤخرا مصانع النصر للأجهزة الكهربائية (نيازا) ، وعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية لاستعراض نشاط الشركة ومنتجاتها ومؤشرات الأداء وخطة العمل والفرص الاستثمارية وموقف الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تفقد المهندس محمد شيمي ،خطوط إنتاج الشركة والتي تشمل مصانع إنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة واللمبات العادية والفلورسنت والكشافات والزجاج، بحضور اللواء نادر محمود بدر العضو المنتدب لشركة نيازا.