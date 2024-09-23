شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السقطى: مصر تستطيع الاستحواذ على حصة كبيرة من استثمارات صناعة الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية الترويج الجيد لمميزات مناخ الاستثمار فى مصر وإمكانياته الكبيرة فى دعم صناعات الورق المستدامة على مستوى العالم، موضحا أن هناك اتجاها واضحا فى أوروبا لنقل استثمارات قطاع الورق من أراضيها إلى أماكن جديدة بالعالم بسبب زيادات أسعار الطاقة لديها ونقص العمالة وارتفاع أسعارها.

وطالب علاء السقطى رئيس الاتحاد، بإعداد بعثات تجارية متخصصة لتكوين شراكات وجذب الاستثمارات الأوروبية فى هذا المجال فى أسرع وقت ممكن، خاصة وأن هناك منافسة شديدة بين دول المنطقة على الاستحواذ على أكبر حصة من تلك الاستثمارات المقرر نقلها خارج أوروبا.

وقال علاء السقطى، على هامش مشاركته بفعاليات أسبوع الورق التاسع الذى انتهت فعالياته مساء أمس بقبرص الشمالية، أنه أجرى العديد من اللقاءات الثنائية مع ممثلى القطاع الخاص من أوروبا وتركيا، ولاحظ اهتمامهم بما تمتلكه مصر من مميزات وحوافز وانخفاض فى سعر العملة ومصادر منخفضة التكاليف لمعظم أنواع الطاقة وخاصة إمكانيات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وغيرها من متطلبات صناعة الورق بطرق مستدامة، ولكن الأمر يحتاج تحرك قوى من جانب الدولة والحكومة حتى يمكن الاستحواذ على أكبر حصة من استثمارات صناعة الورق العالمية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج وتصدير.