أصناف متنوعة ومذاقات فريدة من العسل المحلي في فعاليات معرض “ريف فالي” بالدرعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يستعد صغار المنتجون الزراعيون في قطاع العسل، الذين يستهدفهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، بالدعم لتطوير مشاريعهم، وزيادة إنتاجهم من العسل؛ لعرض وتسويق إنتاجهم المتنوع، من أجود أصناف العسل السعودي، من خلال مشاركتهم في فعاليات معرض “ريف فالي”، الذي ينظمه البرنامج في بينالي الدرعية، يومي 25 و 26 من شهر سبتمبر الجاري.

ويحظى قطاع العسل بدعم كبير من برنامج “ريف السعودية”، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم في القطاع منذ إطلاق البرنامج، إلى (10,584) مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين (140) مليون ريال؛ مما أسهم في زيادة كميات الإنتاج، والتي بلغت في العام الماضي (3,120) طنًا في السنة، ويستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج (7,500) طن من العسل سنويًا، بحلول عام 2026م.

ويتيح معرض “ريف فالي”، منصة ترويجية مهمة لمنتجي العسل، لتسويق منتجاتهم، والترويج لها، عبر الأجنحة المخصصة، التي يتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا للزوار من مختلف الفئات، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المهتمة بالإنتاج الزراعي والحيواني، والتنمية الريفية بشكلٍ عام، كما يشهد جناح قطاع العسل، عرض أصناف متنوعة من العسل المحلي ذي المذاق المحبب، والذي يتفوق عن العسل المستورد؛ مما يعطيه قيمة إضافية.

وأكد برنامج “ريف السعودية”، حرصه على دعم قطاع العسل، من خلال تنفيذ عددٍ من المشاريع الحيوية في القطاع، للمساهمة في زيادة الطوائف المحلية من النحل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في مناطقهم الريفية؛ للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات، ومن أبرز تلك المشاريع، مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، إلى جانب دعمه لمشاريع توريد مختبرات وعيادات متنقلة مع تجهيزاتها؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين.

يُشار إلى أن معرض “ريف فالي”، يُعد تظاهرة سياحية ترويجية اقتصادية، تضم بجانب الأجنحة والعروض الرئيسة للمنتجين والمزارعين الريفيين؛ فعاليات متنوعة تناسب كل فئات المجتمع، مما يجعلها فعالية جاذبة، تقدّم لزائريها العديد من الخيارات الترفيهية، والثقافية، والتسويقية.

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