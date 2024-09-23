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أحمد يعقوب: منتدى شباب العالم قدم تجربة مهمة للتمكين ودعم التنمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - أمانى سمير

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 07:26 م

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن منتدى شباب العالم، قدم تجربة مهمة للتمكين ودعم التنمية منذ إطلاق أول نسخة فى 2017 وحتى الآن، عبر 3 محاور وهى السلام والابتكار والتنمية المستدامة، موضحا أنه منصة مهمة لمناقشة كل التحديات والقضايا الدولية لصياغة وطرح الحلول والتصورات المستقبلية المتعلقة بها.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن مشاركة منتدى شباب العالم فى "قمة المستقبل" بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية يمنح الفرص لصياغة سياسات دولية مستقبلية لدعم التنمية والابتكار، مشيرا إلى أنها تتيح خبرة دولية مهمة فى إطار النجاحات التى حققها منتدى شباب العالم على مدار السنوات الماضية.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن هناك مساران أساسيان للتحديات العالمية فى الوقت الحالى هما، الذكاء الاصطناعى والتغيرات المناخية، كون أنهما يندرج تحتهما الكثير من المناقشات والموضوعات، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب فى منتدى شباب العالم يمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل، فضلا عن مشاركتهم في صياغة الرؤى والحلول الخاصة بالتحديات الدولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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