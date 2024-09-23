شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر يرتفع 15 جنيها ويسجل 3570 لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر في تعاملات مساء اليوم الاثنين ارتفاعاً ملحوظاً بحوالي 15 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 3570 جنيهاً بدون مصنعية، مع استمرار صعود سعر أوقية الذهب العالمية.



سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4080 جنيها.

عيار 21 يسجل 3570 جنيها.

عيار 18 يسجل 3060 جنيها.

الجنيه الذهب 28560 جنيها.

سعر الذهب العالمي يواصل الصعود

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات ليتجاوز اعلى مستوى تاريخي سجله نهاية الأسبوع، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع لتخترق الأوقية حاجز 2625 دولارا.



يواصل الذهب الاستفادة من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، حيث ساعد موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة في تعزيز الزخم الصعودي.