شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفل إطلاق مشروع سيراك للتطوير العقارى الجديد CITY HALL 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سيراك للتطوير العقاري برئاسة رجل الأعمال طارق سليمان، عن طرح أحدث مشروعاتها CITY HALL 90 والذي يقع على شارع التسعين مباشرة بمدينة القاهرة الجديدة، ويعتمد المشروع الجديد على فكرة المشاركة مع العملاء لضمان جودة التشغيل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سيراك رجل الأعمال طارق سليمان، في حفل إطلاق المشروع الذي أحياه الميجا ستار تامر حسني، إن الشركة تحرص على انتقاء مشروعاتها بعناية، مشيراً إلى أن سلسلة مشروعات سيتي هول تسعى للحفاظ على هوية مشروعاتها مع ابتكار طرق ادارة وأساليب بيعية جديدة تضمن تحقيق العملاء للعوائد المتوقعة من التعاقد على وحدات بمشروعات سيراك.

وأضاف بأن الشركة تركز على الانشاءات والتنفيذ بشكل رئيسي للحفاظ على المصداقية مع العملاء، لافتا إلى أن أفضل دعاية للشركة هي التي تأتي من خلال العمل على أرض الواقع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي تتطلب سرعة انجاز المشروعات وتسليمها بأعلى جودة والتأكد من ملاءمتها للتشغيل.

من جانبه، قال كريم مأمون الرئيس التنفيذي لشركة سيراك للتطوير العقاري، إن المشروع الجديد هو بنشاط تجاري إداري ويقام على مساحة 16000 متر، وقد تم اختيار مكتب Azure architect المهندس الاستشاري عمر عقيل، لما له من خبرة كبيرة في هذا المجال حيث سبق له تصميم مشروع داون تاون التجمع الخامس ومشروع Lake View وأحد أهم الاستشاريين في مصر.

وقدم كريم مأمون، خلال الحفل، الشكر لشركات التسويق العقاري وفريق مبيعات شركة سيراك، وكذلك فريق العمل من المهندسين والعمال ممن بذلوا مجهود مكثف لتنفيذ نسب انشاءات كبيرة خلال شهور معدودة والتي كانت نقطة هامة في تأكيد ثقة العملاء في مشروعات الشركة.

رئيس القطاع التجاري بشركة سيراك للتطوير وسيم عودة، أشار إلى أن المشروع الجديد CITY HALL 90 مكون من 5 مباني منفصلة بارتفاعات متنوعة ما بين أرضي ودورين وأرضي و5 أدوار، خصصت منها أدوار الدور الأرضي للأنشطة التجارية وباقي الأدوار مكاتب إدارية، لافتا إلى أن مساحة الوحدات مرنة وتتوافق مع اشتراطات العلامات التجارية الكبرى والفرنشايز، بجانب حرص الشركة على تصميم الأسقف بارتفاع 5 أمتار وبمساحات تبدأ من 50 متر مربع.

وأضاف عودة، بأن سيراك للتطوير العقاري تحرص على الاستعانة بأكبر الاستشاريين مثل المهندس هاني سعد والمهندس محمد حافظ ، ومكتب DMA وشركة إنفرجين للإدارة وتطوير المشاريع.