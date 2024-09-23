شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى للمؤشر الرئيسي للبورصة بجلسة الإثنين بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط عمليات جني الأرباح على أسهم قيادية على رأسها إعمار مصر للتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس مدفوعًا بصعود أسهم ابن سينا فارما، وطاقة عربية، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للتنمية مصر، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.108 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة.