شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نتائج تحليل المياه بأسوان قبل وبعد رصد حالات الإصابة مطابقة للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني: تفقدت عدداً من محطات مياه الشرب بمحافظة أسوان لمتابعة الالتزام بالإجراءات القياسية للتشغيل.. والوضع مطمئن جداً تم فحص الشبكات الداخلية بالمنازل المنفذة بمعرفة الأهالى وتم رصد بعض الأمور غير المطابقة للمواصفات وقامت مجموعات العمل بتأمين هذه الوصلات بالكامل

يتم بشكل يومى على مستوى الجمهورية سحب عينات من مياه الشرب للتأكد من جودة ومأمونية وسلامة المياه

تم توصيل خدمات الصرف الصحى لـ92 % من القرى بمحافظة أسوان بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم دفع معدلات العمل بـ16 قرية بالمرحلة الثانية

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى كمية المياه المنتجة بمحافظة أسوان 385 ألف م3 يومياً، يتم إنتاجها من خلال 108 محطات (5 محطات رئيسية - 103 محطات فرعية)، لخدمة سكان المحافظة، والبالغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة، مشيراً إلى أنه تم توصيل خدمات الصرف الصحى لـ101 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونسبتها 92 % من القرى بمحافظة أسوان، ويتبقى 16 قرية بالمرحلة الثانية، وتم دفع معدلات العمل بها.



جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وعدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان، حيث قدم الوزير الشكر لمسئولى وزارة الصحة والمحافظة، على الجهود المبذولة لطمأنة المواطنين ودحض الشائعات حول سلامة ومأمونية مياه الشرب.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه يتم بشكل يومى على مستوى الجمهورية، سحب عينات من مياه الشرب، سواءً من المآخذ، ومحطات التنقية، ومحطات الرفع، والشبكات، للتأكد من جودة ومأمونية وسلامة المياه، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة نتائج فحص وتحليل المياه بمحافظة أسوان قبل رصد حالات الإصابة وتداول الشائعات، وكانت مطابقة للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.



وأضاف وزير الإسكان: أنه فور رصد حالات الإصابة، وتداول الشائعات حول سلامة مياه الشرب، تم تكثيف حملات أخذ وفحص عينات مياه الشرب من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجاءت النتائج أيضاً مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية بشكل كامل، مما يؤكد أن المشكلة ليست فى مياه الشرب.



وأوضح الوزير، أنه تم العمل من خلال غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الصحة والسكان، ومحافظة أسوان، بجانب تشكيل مجموعات عمل ميدانية للوقوف على السبب الحقيقي لحالات الإصابة، حيث تم فحص محطات المياه بالكامل، وكذا فحص شبكات توزيع المياه، وحتى نهايات الشبكات، وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات، كما تم فحص الشبكات الداخلية بالمنازل المنفذة بمعرفة الأهالى، وتم رصد بعض الأمور غير المطابقة للمواصفات، ومع ذلك قامت مجموعات العمل بتأمين هذه الوصلات بالكامل سواءً لمياه الشرب أو الصرف الصحى.



وذكر المهندس شريف الشربيني، أن ملف مياه الشرب تشترك فيه العديد من الوزارات بجانب وزارة الإسكان، حيث تقوم وزارة الصحة بأخذ عينات بشكل عشوائي على مستوى الجمهورية للتأكد من جودة ومأمونية المياه المنتجة، بجانب وزارة البيئة، وكذا وزارة الموارد المائية والري، وقد جاءت نتائج فحص عينات المياه بمحافظة أسوان ومن خلال كل الوزارات المعنية، مطابقة للمواصفات القياسية.



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تفقد عدداً من محطات مياه الشرب بمحافظة أسوان، لمتابعة الالتزام بالإجراءات القياسية للتشغيل، مؤكداً أن الوضع مطمئن جداً، وداعياً جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نقل وتداول المعلومات، والنزول إلى محافظة أسوان لمعاينة الحقيقة على أرض الواقع.