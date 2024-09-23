شكرا لقرائتكم خبر عن 74.80 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 23-9-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية تتعرض لعدة عوامل متناقضة والتي جعلتها تستقر على ارتفاع طفيف متأثرة بمخاوف من أن يؤدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تقليل المعروض الإقليمي فضلاً عن توقعات بأن يؤدى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تدعيم الطلب على النفط، بينما على النقيض من ذلك تسببت التوقعات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في كل من الصين والولايات المتحدة إلى عدم ارتفاع الأسعار بصورة أكبر.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 74.80دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي71.32دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 75.15دولار للبرميل.



