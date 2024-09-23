شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقى عددًا من الشركات التركية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفدًا يضم عددًا من الشركات التركية التي تعمل في مجال تصنيع الملابس والأحذية والحقائب لصالح مجموعة من العلامات التجارية العالمية، ويتم توزيع إنتاجها في عدد من دول رابطة الدول المستقلة CIS، وتركيا، والشرق الأوسط، وذلك في ظل ما تشهده علاقات البلدين من تعزيز للروابط الاقتصادية في الآونة الأخيرة، حيث ضم الوفد مديري شركات Slazenger، و FM tekstil و Canlioglu و Groppa و LeFaxx Jeans، وعُقد الاجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية بإمكاناتها وموقعها الاستراتيجي توفر العديد من الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال 4 مناطق صناعية تمثل الموقع الأفضل لأي توسعات مرتبطة بمختلف الأسواق العالمية؛ نظراً لقدرتها على استيعاب مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها مع المناطق اللوجستية و6 مواني على البحرين الأحمر والمتوسط بما يضمن سهولة ويسر في حركة التجارة، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بعدد من الحوافز المالية وغير المالية، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوافر مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة بأسعار تنافسية تضمن تخفيض تكلفة التشغيل والإنتاج.

كما أشار إلى أن الشراكة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات التركية حققت قصص نجاح موجودة على أرض الواقع تتمثل في أحد أكبر مصانع المنتجات الصحية المصنوعة من الأقمشة غير المنسوجة بمنطقة السخنة الصناعية، كما أكد أن هذه الشراكة امتدت إلى صناعة الملابس الجاهزة حيث تم توقيع عقدين لمشروعين لتصنيع الملابس الجاهزة ، وتم تدشين حجر أساس أحد هذه المشروعات “إروغلو جارمينت – Eroglu Garment” في الشهر الماضي بإجمالي استثمارات 40 مليون دولار، على مساحة 64 ألف متر مربع، ومن المخطط أن تكون هناك توسعات مستقبلية للمشروع بمرحلة ثانية على مساحة 400 ألف متر مربع، وذلك بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة والتي يتم إعدادها لتكون أحد أهم قلاع تصنيع الملابس في العالم.

من جانبه أعرب Ayhan Canlioglu مدير شركة Canlioglu عن سعادته بحفاوة الاستقبال، كما عبر عن رغبة الوفد بجمع كافة المعلومات عن إمكانية التعاون مع المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية المتاحة بها؛ لإنشاء مجموعة من المصانع للشركات التي يضمها الوفد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية المؤهلة لإقامة صناعة الملابس الجاهزة.

وعقب اللقاء توجه الوفد إلى جولة ميدانية لمنطقة القنطرة غرب الصناعية لتفقد إمكانية إقامة مصانع لمنتجات هذه الشركات، ومشاهدة المشروعات المشابهة التي يتم إنشائها بذات المنطقة.