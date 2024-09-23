شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: تكثيف التعاون مع المؤسسات التنموية الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالسيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر.

وحضر الاجتماع رؤساء قطاع التعاون الدولي بالجهاز حيث تم استعراض نتائج برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة الذي ينفذه الجهاز بمحافظتي القاهرة والجيزة ويموله الاتحاد الأوروبي من خلال منحة مفوضة للوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة حيث تم التأكيد خلال اللقاء على مشاركة الجهاز والوكالة الفرنسية في المنتدي الحضري العالمي الذي سيقام خلال شهر نوفمبر القادم وعرض الإنجازات التي تحققت من خلال برنامج الارتقاء الحضري.

وأضاف رحمي بأن الجهاز يحرص على تكثيف التعاون مع الجانب الفرنسي لتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية مصر، مؤكدا أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعد شريكا رئيسيا للجهاز في تنفيذ الكثير من الأنشطة التنموية المتميزة التي حققت مردودا إيجابيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة والتي تم فيها تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع المحافظات المعنية.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الجهاز قد قام بالتعاون مع الوكالة الفرنسية في تنفيذ خط ائتمان لبرنامج دعم المشروعات الصغيرة للمرأة المصرية الذي تموله الوكالة بقيمة 50 مليون يورو، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفعيل خطط الجهاز فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل مشروعاتهن ، وأكد الأستاذ رحمي أنه تم تمويل 20,526 مشروع وتوفير 47,616 فرصة عمل، بالإضافة إلى آلاف السيدات من صاحبات المشروعات اللاتي استفدن من الخدمات المقدمة من خلال البرنامج للدعم الفني وبناء القدرات الإدارية والتسويقية لصاحبات المشروعات.

وأعرب الرئيس التنفيذي للجهاز عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية في الفترة المقبلة حول عدة محاور تأتى في مقدمتها المشاركة في فعاليات معرض تراثنا المزمع إقامته في نهاية العام الحالي، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية في مصر، إلى جانب مساندة أنشطة التحول الرقمي وإقامة المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.