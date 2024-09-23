شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أوقية الذهب يرتفع إلى 2631 دولارا مع استمرار زيادة الطلب والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع، ويأتي الارتفاع مدفوعاً بالزخم الناتج عن خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي والطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 2631 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع ويتداول حالياً عند المستوى 2615 دولارا للأونصة، وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2621 دولارا للأونصة.

يأتي تحقيق الذهب لمستوى تاريخي جديد خلال جلسة اليوم بعد أن ارتفع لأسبوعين متتاليين سجل خلالهما مستويات قياسية جديدة، حيث وجد الذهب الدعم من تغير سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي ليبدأ خفض الفائدة وهو الأمر الإيجابي لأسعار الذهب ، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وارتفع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي بعد أن خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، واستمر في هذا الزخم إلى حد كبير. كما استفادت أسواق الذهب من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة.

الوضع الحالي في الاقتصاد العالمي يشهد عمليات خفض في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي تبدو حاضرة على الدوام والانتخابات الأمريكية المقبلة، فيما تعد بيئة مناسبة لانتعاش أسعار الذهب.