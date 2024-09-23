شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أجنبية تقود صعود البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 31117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 38210 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13485 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7303 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 10412 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2977 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 8097 نقطة.



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وتعليم لخدمات الإدارة، والقاهرة للخدمات التعليمية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وأسمنت سيناء، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا ابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 3863 سهمًا، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 7400 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ومصر بني سويف للأسمنت، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 234.2 ألف سهم، 35.7 ألف سهم، 243 سهمًا، 100 ألف سهم، على الترتيب، كما باع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 36.5 ألف سهم، وباعت إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 125 ألف سهم، 500 سهم، 2250 سهم، على التوالي.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 300 ألف سهم، والثالثة مليون سهم، والرابعة 200 ألف سهم، والخامسة 4 ملايين سهم.

أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 760.1 ألف سهم بسعر 6.51 جنيه بقيمة إجمالية 4.9 مليون جنيه ليرتفع نسبة المساهم من 4.93% إلى 5.44%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مبيعات بلغت 837.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو عام 2024 مقابل 403.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 144.7 مليون جنيه مقارنة مع 65.8 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة، على تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي للشركة ليصبح سيتي للتحاليل الطبية إلى شركة بريميم هيلثكير جروب، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد، كما تم الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة المستقبلية المحدثة للشركة، والمعدة من لجنة للاستثمار بالتنسيق مع الراعي بما يتماشى مع التغيرات الناتجة عن الاستحواذات المتوقعة.

كما أعلنت شركة إي أسواق مصر، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة البريد للاستثمار، عن إطلاق شركة منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية؛ لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة، والتي تستهدف سوق الأعمال في أفريقيا بالتعاون مع المشروعات المحلية والإقليمية كافة سواء من القطاع الخاص أو الحكومة.



