شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمة "فودافون كاش" إلى طبيعتها بعد تحديثات أدت لعدم ظهور الأرصدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة "فودافون مصر"، عودة خدمة "فودافون كاش" إلي طبيعتها بعد تحديثات استمرت لنحو 60 دقيقة في تمام الساعة 4 صباحا، أدت إلى عدم ظهور أرصدة العملاء بشكل صحيح.

وأوضحت الشركة لليوم السابع، أنها قامت بعمل تحديثات فنية على خطوط بعض العملاء في إطار تحسين جودة الخدمة لديها، أدت إلى ظهور غير صحيح للأرصدة، إلا أنها تجاوزت الأمر بإعادة الخدمة في غضون ساعة، عقب الانتهاء من التحديثات بشكل كامل وظهور الأرصدة بشكلها الصحيح.

وأضافت الشركة أنها تعمل حاليا على تحديد العملاء المتأثرين، لتعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكدت فودافون مصر إلتزامها المستمر بتحسين خدماتها وتقديم أعلى مستويات الجودة للعملاء من خلال التحديثات الدورية.

ويصل عدد عملاء المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول نحو 20.4 مليون مشترك، ووصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول أكثر من 108 ملايين اشتراك.