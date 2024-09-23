شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:16 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 31114 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 38270 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13498 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 7269 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10390 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز