شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الندوة الثالثة لمبادرة ابدأ والسفارة الفنلندية لمناقشة فرص الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "أبدأ" عن إقامة الندوة الثالثة عبر الإنترنت لمناقشة فرص زيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا والوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك ضمن فعاليات "Doing Business with Finland"، بالتعاون بين مبادرة ابدأ والسفارة الفنلندية في مصر.

وتدعو المبادرة جميع المصنعين والشركات الناشئة للمشاركة غدا الثلاثاء المقبل، 24 سبتمبر 2024 والتسجيل والمشاركة من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/1UFDNiPI1QY1sdQdWbWL1c9xR6PQKo-rKpnDPrPnqf7A.











