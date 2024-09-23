شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.69 دولار لخام برنت و71.22 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مدعومة بتوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيدعم الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 20 سنتا، أو 0.3% إلى 74.69 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3%، إلى 71.22 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان الخامان سجلا ارتفاعا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض في الإمدادات الأمريكية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم الأربعاء الماضي، عن خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.

وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة.







