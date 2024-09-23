شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تنفذ 4 مشروعات عملاقة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، 4 مشروعات عملاقة تهدف الى توطين الصناعة والحد بشكل كبير من الواردات بالإضافة إلى زيادة الصادرات.. تعرف على تفاصيل المشروعات.

1 - مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات ؛يهدف المشروع إلى إنتاج 10,000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا و الفيروسات ؛بهدف إحلال الواردات حيث يتم استيراد المنتج بالكامل من الخارج.

يتكلف المشروع 43.2 مليون دولار ، ومن المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في يونيو 2026 .

2 - مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد يهدف المشروع إلى إنتاج 90,000 طن من المنتج "بي سي واير" خلال 5 سنوات منهم حوالي 20,000 طن للتصدير ؛بهدف توفير جزء من احتياجات الدولة التي ‏يتم استيرادها من الخارج بتكلفة استثمارية 442 مليون جنيه ،ومن المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في فبراير 2025 .

3 - مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز ،ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة تركيز للمنجنيز لإضافة قيمة مضافة إلى المميزات المتاحة لدى شركة سيناء للمنجنيز ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 130 مليون جنيه و11 مليون دولار .

4 - مشروع كيما 1 بشركة الصناعات الكيماوية كيما ، يهدف المشروع إلى إنشاء وحدة حامض نيتريك جديدة بطاقة إنتاجية 600 طن في اليوم ،بالإضافة إلى إنشاء وحدتنا نترات أمونيوم محببة بطاقة إنتاجية 800 طن في اليوم ، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 258 مليون دولار و4 ملايرات جنيه ، و من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في أكتوبر 2026 .