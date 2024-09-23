شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تنفذ 4 مشروعات عملاقة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالإثنين، 23 سبتمبر 2024 12:00 ص
تنفذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، 4 مشروعات عملاقة تهدف الى توطين الصناعة والحد بشكل كبير من الواردات بالإضافة إلى زيادة الصادرات.. تعرف على تفاصيل المشروعات.
1 - مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات ؛يهدف المشروع إلى إنتاج 10,000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا و الفيروسات ؛بهدف إحلال الواردات حيث يتم استيراد المنتج بالكامل من الخارج.
يتكلف المشروع 43.2 مليون دولار ، ومن المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في يونيو 2026 .
2 - مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد يهدف المشروع إلى إنتاج 90,000 طن من المنتج "بي سي واير" خلال 5 سنوات منهم حوالي 20,000 طن للتصدير ؛بهدف توفير جزء من احتياجات الدولة التي يتم استيرادها من الخارج بتكلفة استثمارية 442 مليون جنيه ،ومن المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في فبراير 2025 .
3 - مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز ،ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة تركيز للمنجنيز لإضافة قيمة مضافة إلى المميزات المتاحة لدى شركة سيناء للمنجنيز ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 130 مليون جنيه و11 مليون دولار .
4 - مشروع كيما 1 بشركة الصناعات الكيماوية كيما ، يهدف المشروع إلى إنشاء وحدة حامض نيتريك جديدة بطاقة إنتاجية 600 طن في اليوم ،بالإضافة إلى إنشاء وحدتنا نترات أمونيوم محببة بطاقة إنتاجية 800 طن في اليوم ، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 258 مليون دولار و4 ملايرات جنيه ، و من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في أكتوبر 2026 .
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