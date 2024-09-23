شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: المشاركة فى قمة المستقبل بأمريكا يتيح خبرة دولية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن منتدى شباب العالم، فى جميع النسخ السابقة كان يتطرق إلى كل التحديات والقضايا الدولية على صياغة وطرح الحلول والتصورات المستقبلية المتعلقة بها، فضلًا عن مشاركة فعالة فى إطار تمكين الشباب.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن مشاركة منتدى شباب العالم فى "قمة المستقبل" بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر محفلًا مهمًا سيُعقد في مقر الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تتيح خبرة دولية مهمة فى إطار النجاحات التى حققها منتدى شباب العالم على مدار السنوات الماضية.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن هناك مساران أساسيان للتحديات العالمية في الوقت الحالى هما، الذكاء الاصطناعى والتغيرات المناخية، كون أنهما يندرج تحتهما الكثير من المناقشات والموضوعات، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب فى منتدى شباب العالم يمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل، فضلا عن مشاركتهم في صياغة الرؤى والحلول الخاصة بالتحديات الدولية.