شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 22-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.106 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبلتون القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والعالمية للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وابن سينا فارما، والقاهرة للخدمات التعليمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.106 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 755.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 5.83%، واستحوذت المؤسسات على 24.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 276.6 مليون جنيه، 2.6 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 103.1 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 2.8 مليار جنيه، 8.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 31038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 38157 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10335 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2978 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 8126 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1777 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 30 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 4890 سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 1855 سهمًا.

فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، عدد 550 ألف سهم، 5468 سهمًا، 20 ألف سهم، وباعت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 75 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 6450 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك عدد 139 ألف سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 300 ألف سهم، والثالثة مليون سهم، والرابعة 200 ألف سهم، والخامسة 4 ملايين سهم.

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن بيع المساهم إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي عدد 61.2 مليون سهم بسعر 8.3 جنيه بقيمة إجمالية 508.3 ألف جنيه ليتخارج المساهم من الشركة من 8.38% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عن بيع المساهم منصور أحمد أحمد زاهر عدد 630.4 ألف سهم بسعر 0.585 جنيه بقيمة إجمالية 367.6 ألف جنيه لتنخفض المساهم من الشركة من 5.247% إلى 4.879%، ونفذت الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، عن شراء المساهم عاطف عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوي عدد 70.815 ألف سهم بسعر 7.224 جنيه بقيمة إجمالية 511.6 ألف جنيه ليرتفع نسبة المساهم من 4.56% إلى 5.177%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 13.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.2 مليون جنيه مقارنة مع 119.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 24.3%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، إيرادات بلغت 284.2 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 250.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 118%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 104.5 مليون جنيه مقارنة مع 40.5 مليون جنيه.

سيتي للتحاليل

أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة الجمعية العامة العادية، أمس السبت، على إبرام عقد معاوضة مع بعض مساهمي شركة قمة المشرق الطبية-جدة، للاشتراك في زيادة رأس مالها بنسبة 100% من القيمة الدفترية على أن تقوم شركة سيتي للتحاليل الطبية بتغطية هذا الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 100 ألف رسال سعودي بما يعادل 1.3 مليون جنيه بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذ بالريال السعودي بالقيمة الدفترية للحصة البالغة قدرها 1000 ريال سعودي.